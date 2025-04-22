В Мексике показали киноленту «Люди Христовы. Наше время»

В Национальной синематеке Мексики прошел премьерный показ документального фильма "Люди Христовы. Наше время" сербского режиссера Эмира Кустурицы, передает корреспондент ТАСС.

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Кинолента повествует о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевских властей, а также о притеснениях прав христиан по всему миру, включая акты насилия в отношении верующих. Своим видением этой проблемы в кадре делятся граждане ряда стран, включая Россию, Сербию, Великобританию, Италию и Украину. Сценарист - один из основателей югославской киношколы Йован Маркович.

«Через ситуацию с церковью это произведение многогранно показывает трагедию, которую Украина переживает сегодня, предлагая ретроспективу ее истоков и ее разрушительного воздействия. Картина предстает в широком гуманистическом контексте, который выходит за рамки чисто церковного и поднимает фундаментальные вопросы об универсальных ценностях человека, — обратился к пришедшим на показ зрителям посол России в Мексике Николай Софинский. — Эта работа не имеет пропагандистского подтекста и не является пророссийским взглядом на ситуацию, а представляет собой размышления независимых внешних наблюдателей, не зависящих от какой-либо политической позиции».

По мнению посла, "особенностью фильма является то, что, раскрывая страницы украинской трагедии, он дарит надежду".

«Надежду на то, что, сохраняя солидарность, духовные и нравственные ценности, мы сможем преодолеть любые трудности. Это произведение, которое предупреждает, призывает, заставляет задуматься, оно рассчитано на самую широкую аудиторию», — резюмировал Софинский.

Курс на вытеснение и запрет УПЦ начал проводить на Украине Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014-2019 годах. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, поощряют переход религиозных общин под юрисдикцию ПЦУ. Спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции. 23 сентября 2024 года вступил в силу закон, который позволяет запретить каноническую церковь.