Когда выйдет фильм «Память сердец»

12 июня в российский прокат выйдет романтический фильм о вечной любви «Память сердец» с актёром из франшизы «Три метра над уровнем неба» Марио Касасом в главной роли.

© Кино-Панк

Картина снята по роману-бестселлеру популярной испанской писательницы Элии Барсело «Тайна Ювелира». Произведение широко известно в Европе и переведено на 13 языков.

Вместе с Марио Касас («Пальмы в снегу», «Невидимый гость», «Ковчег») главную женскую роль исполнила номинантка на премию «Гойя» Мишель Дженнер («Министерство времени», «Изабелла», «Берлин»).

Касас и Дженнер уже не первый раз работают в дуэте. Ранее они снимались в сериале «Пако и его люди», а в 2023 году сыграли в проекте от Netflix «Птичий Короб: Барселона». Режиссером и сценаристом фильма выступила Ольга Осорио («Прыжок в будущее»).