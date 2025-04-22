Опубликованы новые фото со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда»

В Сети появились новые фотографии со съемок панк-сказки "Король и Шут. Навсегда". "Кинопоиск" показал героев фильма в декорациях фэнтезийного кабака.

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На снимках - главные персонажи в новых образах: Горшок (Константин Плотников), Князь (Влад Коноплев), Вдова (Дарья Мельникова), Принцесса (Вера Вольт).

«Это не просто кабак. Это мир Горшка - темная сказка, где сцена и жизнь сливаются в одно. Пространство устроено как театр Шекспира "Глобус". Это многоярусный хаос, полуразрушенный анклав, театральная декорация, собранная из обломков разных эпох - сквот, в котором кипит жизнь. Это и панк-коммуна, и дом, и концертная площадка. А по стилю - дикий, но выверенный коктейль: фэнтези 80-х, панк-рок и немного "Пиратов Карибского моря". Место, где панк и волшебство идут рука об руку», — рассказал Рустам Мосафир, режиссер и соавтор сценария.

Напомним, "Король и Шут. Навсегда" - это продолжение фэнтезийного сериала "Король и Шут", хита 2023 года.

Премьера - 19 февраля 2026 года.