Американская киноакадемия установила новые правила для премии «Оскар»

Совет Американской киноакадемии представил обновленные правила премии «Оскар», согласно которым жюри необходимо будет посмотреть все фильмы номинации перед финальным электронным голосованием. Соответствующая информация представлена на сайте академии.

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Как сообщает The Hollywood Reporter, киноакадемия сможет отслеживать просмотры через собственный стриминг Academy Screening Room. При этом члены жюри, которые посмотрели какой-либо фильм не на платформе, должны будут указать источник в специальной анкете.

Еще одно новое правило предполагает, что в финальных бюллетенях для голосования будут указываться не только проекты, но и имена претендентов по аналогии с актерскими категориями. По данным СМИ, это нововведение можно назвать «правилом Дайан Уоррен». Композитор получил 16 номинаций на «Оскар», но ему не удалось выиграть, в том числе потому, что большая часть голосующих не знала, что Уоррен связана с песней-претендентом.

Помимо прочего новый регламент уточняет, что применения искусственного интеллекта и прочих цифровых инструментов не помешает фильмам получить номинацию.

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года. Номинантов объявят 22 января 2026 года, передает «Радиоточка НСН».