Вышел трейлер мультфильма «Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица"»

Вышел финальный трейлер нового анимационного фильма "Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица". Это вторая часть российской франшизы про суперагентов Отдела Магической Безопасности: умницу Гретель и ее непутевого брата Ганзеля.

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В основе мультфильма - сюжет сказки "Спящая красавица", которому придали детективный колорит и щедро дополнили отсылками к множеству других сказок, мифов и литературных произведений. В мультфильме упоминаются Карабас-Барабас, Али-Баба, Кот-в-Сапогах, Красная Шапочка.

Первая часть франшизы - "Ганзель, Гретель и Агентство магии" - вышла в российский прокат 18 марта 2021 года и собрала более 74 млн рублей, а 25 марта 2021 года появилась на онлайн-платформе Netflix. Тогда брат с сестрой расследовали запутанное дело о похищении Короля.

Премьера - 22 мая.