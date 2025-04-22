Какие российские сериалы на этой неделе нельзя пропустить

Смотрите: Сериал "Урок", в онлайн-кинотеатре Okko с 25 апреля

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Новый драматический сериал "Урок" с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьёвым выходит эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko 25 апреля. Не стоит его путать с израильским одноименным сериалом. Хотя и тот, и другой проект, посвящен подросткам и их воспитанию.

По сюжету российского восьмисерийного фильма рэпер Антон (Юра Борисов) был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике, всё потерял. Теперь бывшая звезда возвращается в родной город, где у него остался старший брат Константин (Даниил Воробьев), который всегда был его полной противоположностью. Константин предлагает брату помощь, но с одним условием - преподавать подросткам в школе. Так Антон становится учителем. Какой урок можно вынести из общения с бунтующим, свободолюбивым музыкантом, у которого в жизни всё идет не так? Сможет ли такой учитель повлиять на подростков и изменить их судьбы, пока его собственная жизнь еще не разрушена окончательно?

Режиссером-постановщиком сериала "Урок" стал Сергей Филатов. Также снимались - Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Алена Долголенко, Олег Савостюк и другие.

«Различные роли второго плана играют очень классные актеры из Перми и Екатеринбурга. Проект по большому счету о том, как важен в жизни человека подростковый период. Период, в котором человек находится на развилке и, по сути,определяет свою будущую жизнь. Как легко нанести непоправимую травму, и как тяжело потом с этим справиться во взрослом возрасте...» — говорит режиссер Сергей Филатов,

Юра Борисов о своем персонаже рассказывает следующее:

«Мой герой оказывается в окружении подростков, для которых поиск себя, своего места в мире и моральных ориентиров в жизни являются первостепенными вопросами».

Даниил Воробьев, актер, признается:

«В этом проекте меня привлекли три вещи: возможность отработать внутреннюю проблему со своими родителями, Сергей Филатов - режиссер проекта - его настрой на сотворчество, и Юра Борисов, как явление. Было понятно, что мы будем кайфовать в процессе! Я играю учителя в общеобразовательной школе, и история будет интересна всем, кто любит драму, в нашем случае психоделическую драму».

Сериал "Беспринципные в Питере" - на Кинопоиске, с 24 апреля

Сериал Кинопоиска "Беспринципные в Питере" открывает новую главу в истории "Беспринципных". В центре сюжета оказывается героиня Кристины Бабушкиной - Валя: она отправляется покорять северную столицу после крупной ссоры с генералом Хадяковым, которого играет Николай Фоменко.

В сериале также снимались Павел Деревянко, Игорь Верник, Стася Милославская, Анна Ковальчук, Александра Ребенок, Максим Лагашкин, Ксения Утехина.

Кроме того, к касту спин-оффа присоединились Роман Васильев, Владимир Яглыч, а в роли питерского чиновника появится автор оригинальной идеи, писатель Александр Цыпкин.

Напомним, что "Беспринципные" - сериал, состоящий из новелл по мотивам рассказов Александра Цыпкина: о супругах и любовниках, коллегах и соперниках, друзьях и случайных знакомых. Первый сезон вышел осенью 2020 года, в 2023 году состоялась премьера полнометражного фильма "Беспринципные в деревне".