Вышел русский трейлер детектива «Крутой поворот»

Кинокомпания Global Film представила дублированный трейлер фильма «Крутой поворот». Премьера детектива в России состоится уже 22 мая.

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Картина расскажет историю супругов Джоша и Рэйчел, которые переезжают в новый дом, расположенный на обочине. Вскоре неподалёку происходит автокатастрофа, повлекшая за собой гибель людей. Аварии на этом месте продолжаются и в дальнейшем, и Джош пытается сделать всё, чтобы предотвратить новые несчастные случаи.

Главные роли в фильме сыграли Бен Фостер («Варкрафт») и Коби Смолдерс («Мстители»). Режиссёром выступил Джейсон Бакстон («Чёрный дрозд»).