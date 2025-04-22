Стартовали съемки продолжения детективного сериала «Орлинская»

В прошлом году на Кубани было снято более 60 кинолент и шоу. В некоторых из них Краснодарский край поучаствовал рублем, чтобы привлечь в регион кинокомпании и развить индустрию кино. Всего в 2024 году на рибейты (возврат кинокомпаниям части затрат на производство фильмов из бюджета региона) краем было потрачено чуть менее 50 миллионов рублей.

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Корреспондент "РГ" побывал на съемочной площадке пятого сезона сериала "Орлинская" с Олесей Железняк в роли оперуполномоченной Марины Орлинской. Детективную картину снимает краснодарская кинокомпания для телеканала ТВЦ.

...Из отделения полиции выносят черный мешок с телом, который тут же грузят в микроавтобус. На крыльце под прицелами камер стоят Олеся Железняк и ее коллеги актеры Краснодарского академического театра драмы Арсений Фогелев и Олег Метелев, а также краснодарская актриса Кристина Симоненко.

В 2024 году на рибейты Краснодарский край потратил чуть менее 50 миллионов рублей

Так развивается очередной детективный сюжет, о котором участники съемок практически не рассказывают. Секрет. Известно только, что история будет происходить в несуществующем городе Лиманске, где работает оперуполномоченная Марина Орлинская. На ее долю выпадет раскрытие очередных преступлений, в том числе и этого. Кто умер в здании полиции и отчего, зрители узнают, вероятно, в этом году.

- Краснодарский край принимает уже пятый сезон сериала "Орлинская", который мы снимаем для телеканала ТВЦ. Первый сезон был снят в Кабардинке, затем съемки проходили в Сочи, а сейчас в Краснодаре. "Орлинская" - это интересный закрученный сюжет, который не оставит равнодушными зрителей, - рассказала генеральный продюсер компании MEDVEDFILM Production Юлианна Медведева.

Олеся Железняк на вопрос журналистов о том, чем она будет удивлять зрителей в новом сезоне "Орлинской", ответила: "Правдой".

- Правдой взаимоотношений. Надеюсь, интересной историей и лихо закрученным сюжетом, - пояснила она.

Отделение полиции, где проходят съемки, самое настоящее, УВД Краснодара предоставило площадку для съемок в одном из своих зданий. Так что есть здесь и камера для задержанных, и бланки заявлений на стенах, а мебель - прямо из кабинетов сотрудников полиции.

- Когда мы снимаем в настоящем отделении полиции, даже игра актеров совсем иная. Ведь в съемочном павильоне актер чувствует себя, как на сцене, а кино - это про настоящее. Для нас, для продюсеров, интереснее заводить актеров на реальные объекты, - сообщила Юлианна Медведева.

В пятом сезоне детективного сериала все морские виды, набережные и пирсы снимают в Геленджике. Дом Орлинской в этом году перенесли в станицу Марьянскую, что располагается в 16 километрах от Краснодара. Этот населенный пункт превратился в вымышленный город Лиманск, где разворачиваются события сериала. Но значительная часть съемок проходит в Краснодаре.

Помощь в подборе локаций, согласовании съемок с различными ведомствами оказывает краевая кинокомиссия, созданная для поддержки кинокомпаний, которые работают на территории Краснодарского края.

- При создании прошлого сезона мы снимали в "Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи". Наши московские коллеги были крайне удивлены тем, что мы смогли зайти в действующее медучреждение. Для работы нам тогда выделили один из коридоров больницы. Также предоставили возможность провести съемки в операционной. Работали мы и в клинике репродукции, где благодаря медикам сняли процесс создания эмбрионов. Если необходимо, мы заходим в школы, детсады, на объекты госорганов. Кинокомиссия Краснодарского края помогает согласовывать эти объекты, - рассказала Юлианна Медведева.

Оказание помощи кинокомпаниям при организации натурных съемок - одна из мер господдержки, принятых на региональном уровне. Кубань наряду с еще девятью субъектами России стала пилотным регионом, где осуществляется поддержка кинопроектов. По условиям программы субъекты Федерации взяли на себя обязательства по возврату части затрат по программе рибейтов. Помимо Краснодарского края пилотными регионами стали Калининградская, Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркутская, Московская, Ростовская области, Карелия и Санкт-Петербург.

На Кубани кинорибейты начали выплачивать с 2020 года. Всего было поддержано 47 кинокартин. Компаниям возмещены затраты на общую сумму более 152 миллионов рублей. В этом году запланирована поддержка в размере 50 миллионов рублей. Компенсация достигает 30 процентов: 28 - постоянная величина и два дополнительных процента в том случае, если к проекту привлекают студентов профильных творческих вузов Кубани. Это еще один из плюсов господдержки.

Один из получателей рибейтов - сериал "Орлинская". Государственную поддержку получали все сезоны картины. Как отметила Юлианна Медведева, в России уже сформировалась конкуренция регионов за привлечение кинокомпаний для съемок фильмов на своих территориях.

- Краснодарский край создал максимум условий для кинокомпаний. Плюс к этому на Кубани огромное количество солнечных дней в году, море, горы, развитая городская инфраструктура. Здесь есть, в принципе, все, чем обладает Голливуд. Краснодарский край можно смело называть русским Голливудом, - пояснила она.

Кинокомпании могут взять в Фонде микрофинансирования Краснодарского края льготный заем до 5 миллионов рублей по ставке 3 процента годовых. Все эти факторы уже влияют на занятость местных кинокомпаний.

- Завтра мы будем снимать в Кабардинке полнометражный приключенческий фильм. Название пока оставлю в секрете. После съемок "Орлинской" заходим на два больших сериала для телеканала "Домашний", съемки которых также будут проходить в Краснодаре. В принципе, до Нового года процесс полностью расписан. Я очень этому рада, так как все члены нашей съемочной группы хотят быть в работе 12 месяцев в году. В этом году старт был в феврале, когда мы начали подготовку к "Орлинской", - рассказала Юлианна Медведева.

Спрос со стороны телеканалов и кинокомпаний на создание картин рождает спрос и на местных актеров. Например, в "Орлинской" только три артиста не имеют отношения к Краснодару: Олеся Железняк, Андрей Мокеев и Олег Андреев.

- Для меня большая честь играть с краснодарскими актерами. Очень хорошие артисты. Дай бог, чтобы их заметили и стали приглашать в другие картины. "Орлинская" уже дала некоторым из них старт, и кто-то уже снимается в Москве и других регионах страны, - рассказала "РГ" Олеся Железняк.

Что же касается съемок самого сериала, то, похоже, его создатели намерены остановится на цифре "5".

- По той информации, которой я владею, это заключительные серии "Орлинской". Судя по финалу, думаю, эта франшиза закончится, - сообщил режиссер детективного сериала Алексей Праздников.

- Героиня может умереть в самом конце?