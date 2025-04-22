Что известно о российской премьере фильма «Грешники»

18 апреля состоялась мировая премьера фильма «Грешники — новой работы Райана Куглера, режиссёра «Чёрной пантеры» и «Крида». К сожалению, лента так и не добралась до России из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

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Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Фильм ужасов доберётся до страны уже 26 апреля — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Ленту можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Стоит отметить, что ленту будут транслировать до 30 апреля включительно, после чего российские киносети возьмут паузу от голливудских картин. По данным СМИ, она продлится примерно до 12 мая, после чего в ассортименте кинотеатров страны вновь появятся зарубежные картины.

«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом. Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»).