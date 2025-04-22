Семь фильмов и сериалов о папе римском

21 апреля 2025 года скончался папа римский Франциск. На протяжении истории вокруг Папского Престола ходило множество слухов и легенд, а политические интриги в Католической церкви стали объектом огромного количества обсуждений. «Вечерняя Москва» собрала подборку из семи фильмов и сериалов о римских папах и секретах Ватикана.

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«Конклав»

Хотя сюжет и персонажи фильма «Конклав» являются художественным вымыслом, картина реалистично передает суть процедуры выбора нового понтифика — конклава. По сюжету после кончины папы, который перед смертью не оставил никаких распоряжений, в Ватикан съезжаются кардиналы со всего мира для избрания нового главы церкви. Большинство из них знают, за кого будут голосовать: фракции возглавляют итальянский консерватор, выступающий против мигрантов, американский либерал и нигерийский прогрессист. Но расклад сил меняется с внезапным появлением нового претендента — кардинала из Афганистана, тайно рукоположенного покойным папой в сан.

«Два Папы»

Фильм «Два Папы» повествует о попытке Хорхе Марио Бергольо (будущего Франциска) избраться на пост папы римского. Однако он проигрывает Бенедикту XVI и уже собирается вернуться в родную Аргентину, как вдруг внезапно получает письмо от Бенедикта XVI с вызовом на личный разговор. Кардинально разные позиции и видение Католической церкви заставляют их вести дискуссию, которая превращается в диалог между двумя эпохами.

Сериал «Борджиа» повествует о знаменитой династии, достигнувшей вершин власти в Италии эпохи Возрождения. Борджиа — одно из самых жестоких и развратных семейств XV века. Глава семьи Родриго путем подкупов и разоблачений становится папой Александром VI. Теперь некогда доброе имя церкви стало окончательно ассоциироваться с коррупцией, безнравственностью, пороками, соблазнами, интригами, убийствами и ложью.

«Алое и черное»

Вторая мировая война, Рим после капитуляции перед союзниками был оккупирован нацистами. Папа Пий XII заключил с немцами договор, регламентирующий главенствующее положение Святого Престола в духовной жизни Италии, но обещающий не противодействовать войскам Германии. Однако священник Хью О'Флаэрти тайно идет против этой политики, укрывая бежавших из плена солдат и евреев. Он проявляет чудеса изобретательности и рискует жизнью. А новую власть в городе представляет гестаповец Герберт Капплер — умный и жестокий человек, представляющий для всех несогласных священников большую угрозу.

Сериал «Молодой Папа» и его продолжение «Новый Папа» повествуют о вымышленном папе Пие XIII и его преемнике Иоанне Павле III, однако в этих проектах содержится много параллелей и намеков на современную Католическую церковь. Пий XIII — молодой харизматичный понтифик, который пытается навязать церкви свой взгляд. Он довольно эксцентричен, а его поступки пугают кардиналов, из-за чего против него постоянно плетут интриги. Иоанн Павел III — вальяжный английский аристократ, который, наоборот, стремится сохранить традиции.

«Муки и радости»

Сюжет фильма «Муки и радости» повествует о великом итальянском художнике и скульпторе Микеланджело Буонарроти, которого для росписи Сикстинской капеллы нанимает папа Юлий II. У художника свое отношение к творческому процессу, во время которого он стремится к недостижимому идеалу, постоянно стараясь сделать еще лучше. Понтифик тоже ищет совершенство — в Боге, и не может понять отношение мастера к работе, ведь идет война. Их спор о деньгах постепенно превращается в конфликт идеалов вокруг возведения сердца Ватикана.

Сюжет фильма «Ангелы и демоны» начинается с того, что из лаборатории Большого адронного коллайдера похищена капсула с антиматерией, а в Ватикане скончался понтифик. Связь между этими двумя событиями проясняется, когда таинственные заговорщики пытаются сорвать конклав и угрожают взорвать Ватикан. Церковь решает начать расследование и привлекает специалиста по древним символам Роберта Лэнгдона.

О том, как устроена процедура выбора нового папы римского, читайте в материале «Вечерней Москвы».