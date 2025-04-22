Экранизация «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер в главной роли оказалась одной из самых обсуждаемых премьер – и, одновременно, одним из самых громких провалов. Рейтинг фильма на IMDb составил всего 1,6 балла, а кассовые сборы оказались ниже прогнозов.

Причин у этого провала несколько. Во-первых, общественный резонанс вызвали высказывания Зеглер по поводу Трампа и конфликта в Палестине – это привело к бойкоту со стороны части зрителей.

Во-вторых, критику вызвал актёрский состав. Галь Гадот исполнила роль злой королевы, завидующей красоте Белоснежки – и многие посчитали такой поворот неубедительным.

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В-третьих, сам выбор Зеглер на роль Белоснежки вызвал споры: зрители отмечали, что ее типаж и этническое происхождение расходятся с классическим образом героини. В обсуждениях нередко звучала альтернативная кандидатура – Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.