Netflix показал постер второго сезона «Уэнсдей»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер продолжения сериала «Уэнсдей». Уже завтра, 23 апреля, выйдет новый тизер-трейлер, а сам второй сезон должны показать зрителям в 2025 году.

© Чемпионат.com

На постере — главная звезда сериала Уэнсдей Аддамс в исполнении Дженны Ортеги. Изображение подтверждает слухи о том, что продолжение будет более мрачным.

© Netflix

Ранее Дженна Ортега поделилась своими впечатлениями от съёмок второго сезона «Уэнсдей». Актриса осталась довольна проектом — среди прочего, она пообещала ещё больше отсылок к популярным фильмам ужасов, а также отметила, что была рада поиграть с Леди Гагой, исполнившей в шоу эпизодическую роль.