Опубликован трейлер продолжения «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Кинокомпания Sony Pictures представила дебютный трейлер фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Продолжение хита 1997 года выйдет в мировой прокат уже 17 июля 2025 года.

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Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Лента расскажет историю группы друзей, которых преследует неизвестный, знающий об их кровавом прошлом. Картина выступит ремейком и продолжением одноимённой ленты, которая вышла в 1997 году и стала знаковым фильмом для жанра слэшеров.

К главным ролям вернулись Дженнифер Лав Хьюитт, Фредди Принц-младший и другие актёры. Режиссёром выступила Дженн Робинсон («Отомсти за меня»).