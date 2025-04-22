Вышел трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»

Телеканал Adult Swim представил полноценный трейлер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Анимационное шоу вернётся уже 25 мая, в продолжение войдёт 10 эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Восьмой сезон продолжит историю безбашенного учёного Рика и его внука-подростка Морти, которые отправляются в параллельные миры в поисках приключений, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды и оставаясь в живых.

Проект уже продлили на 11-й и 12-й сезоны — благодаря своей популярности мультсериал будут показывать как минимум до 2029 года. Однако и это могут быть далеко не финальные сезоны мультсериала.