Главная информация о сериале «Поколение "Ви"»

В 2025 году выйдет второй сезон «Поколения "Ви"» — продолжение кровавого и дерзкого комедийного боевика о людях со сверхспособностями. Это спин-офф хитовых «Пацанов», который рассказывает о приключениях студентов школы для супергероев. Вторая часть спин-оффа будет тесно связана с финальным сезоном оригинального сериала. «Лента.ру» напоминает, что произошло с героями «Поколения "Ви"», а также раскрывает каст и дату выхода шоу.

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«Поколение "Ви"»: главное о сериале

Страна: США, Канада, Великобритания

Оригинальное название: Gen V

Жанр: супергероика, фантастика, приключенческий боевик, комедия

Шоураннер: Мишель Фазекас

Сколько серий: 8 (1-й сезон)

Длительность одной серии: 50 минут

Когда вышла первая серия: 2023 год

Когда выйдет второй сезон: 2025 год

Где смотреть: стриминговый сервис Prime Video

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.7

В главных ролях: Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу

Дата выхода

Летом 2024 года продюсер теленаправления Amazon Вернон Сандерс заявил, что команда «Поколения "Ви"» надеется выпустить продолжение шоу в 2025 году.

Премьера второго сезона «Поколения "Ви"» запланирована на 2025 год. Создатели пока не говорили о точной дате релиза

Съемки второго сезона завершили к ноябрю 2024 года. Постпродакшн первой части сериала Эрик Крипке заявил, что дата выхода шоу станет известна в ближайшее время.

Количество эпизодов и график выхода пока держатся в секрете. Первый сезон состоял из восьми серий. В день премьеры на стриминговом сервисе Prime Video появились сразу три эпизода «Поколения» — остальные выходили раз в неделю.

Трейлер

Трейлер второго сезона сериала пока не вышел. В конце марта 2025-го Эрик Крипке пообещал, что премьера видеоролика состоится уже скоро.

Сюжет

«Поколение "Ви"» — это спин-офф сериала «Пацаны», а значит, действие шоу происходит в той же вселенной. Сюжет первого сезона «Поколения» развивается параллельно четвертому сезону «Пацанов».

Как устроен мир «Пацанов» и «Поколения "Ви"» Центром событий становится альтернативная версия Америки, в которой существуют люди со сверхспособностями. К супергероям, которых здесь называют «суперами», относятся, как к настоящим звездам — на телевидении выходят шоу с их участием, а обычные люди мечтают об автографах любимых героев. Сами суперы пользуются своей безнаказанностью и творят все, что им заблагорассудится. Большинство супергероев работает на корпорацию «Воут». Этой компании принадлежит «Семерка» — команда лучших супергероев человечества.

В центре событий спин-оффа — подростки со сверхспособностями, которые учатся в университете Годолкина. В этом учебном заведении молодых суперов обучают правильно пользоваться своими силами, не принося вред себе и окружающим. Лучшие ученики заводят полезные связи и обеспечивают себе блестящую супергеройскую карьеру.

У сироты Мари Моро (Джаз Синклер) есть суперсила — она умеет производить манипуляции с кровью. Одаренная девушка начинает обучение в университете Годолкина, где знакомится с другими суперами-студентами. Вскоре компания учащихся начинает подозревать, что университет скрывает тайну своего происхождения, а в его стенах происходит что-то по-настоящему страшное.

Чем закончился первый сезон «Поколения "Ви"» Мари, Эмма (Лиззи Бродвей), Джордан (Лондон Тор) и Андре (Чанс Пердомо) попытались остановить бойню в университете, но СМИ назвали их виновниками произошедшего. Мари чудом выжила после атаки лидера «Семерки» Хоумлендера (Энтони Старр), который выстрелил в нее лазерами из глаз. В итоге юные суперы-бунтари оказались в заточении в загадочном помещении — возможно, эта временная тюрьма принадлежит корпорации «Воут». С подачи Хоумлендера настоящие зачинщики бойни — Кейт (Мэдди Филлипс) и Сэм (Аса Германн) — стали новыми Стражами университета.

События второго сезона «Поколения "Ви"» стартуют сразу после финала четвертого сезона «Пацанов»: в мире, где Хоумлендер (Энтони Старр) наконец получил почти безграничную власть, а Билли Бутчер (Карл Урбан) окончательно решил истребить всех суперов.

В финале четвертого сезона телепатка Кейт (Мэдди Филлипс) и силач Сэм (Аса Германн) напали на Пацанов по приказу Хоумлендера — скорее всего, они и дальше продолжат выполнять приказы сильнейшего супера земли. А вот Мари и ее друзьям придется выбираться из плена корпорации «Воут».

Второй сезон «Поколения "Ви"» продолжит глобальный сюжет всей франшизы — его финал станет началом пятого сезона «Пацанов»

Создатели и производство

Новости о съемках второго сезона «Поколения "Ви"» появились еще до того, как первый сезон проекта добрался до своего логического финала. Amazon официально продлил сериал в середине октября 2023 года — к этому моменту на стриминге вышло пять из восьми серий сезона.

К работе над сериалом вернулась шоураннер Мишель Фазекас. Ранее Фазекас писала сценарий для марвеловского сериала «Агент Картер»

Сценаристка Тара Баттерс, которая создавала первый сезон шоу вместе с Фазекас, не приняла участия в разработке продолжения.

Изначально съемочный процесс должен был стартовать в апреле 2024 года. Но производство пришлось сдвинуть на месяц из-за того, что одного из ведущих актеров шоу не стало. В итоге съемки «Поколения "Ви"» начались в середине мая 2024-го и продлились около полугода. Еще до финала съемок продюсер Вернон Сандерс пообещал, что новый сезон точно порадует поклонников.

«Нам нравится «Поколение "Ви"». Кажется, второй сезон получается по-настоящему мощным», — Вернон Сандерс, продюсер теленаправления Amazon.

В марте 2025 года создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке сообщил, что команда «Поколения "Ви"» продолжает работать над вторым сезоном шоу.

«Монтаж эпизодов завершен, сейчас работаем над музыкой, звуком и спецэффектами», — написал он в своих социальных сетях.

Актеры и роли

В продолжении «Поколения "Ви"» к своим ролям вернутся все основные актеры из первого сезона, кроме Чанса Пердомо. В марте 2024 года он разбился на мотоцикле.

Команда шоу заявила, что не будет рекастить его персонажа в продолжении «Поколения».

«Мы не будем искать нового актера, потому что никто не сможет заменить Пердомо. Вместо этого мы берем немного времени, чтобы пересобрать сюжет второго сезона. В новом сезоне мы почтим память Чанса и его наследие», — гласило их официальное сообщение.

Чанс Пердомо играл супера по имени Андре Андерсон — популярного студента университета Годолкина. Андерсон обладал нечеловеческой силой и слухом, умел манипулировать металлом и взламывать технику.

Какие актеры появится во втором сезоне «Поколения "Ви"»

Джаз Синклер («Дневники вампира») — Мари Моро, супер, студентка университета Годолкина, умеет управлять своей кровью силой мысли;

Лиззи Бродвей («Бесстыжие») — Эмма Мейер, супер, студентка, соседка Мари. Умеет увеличиваться и уменьшаться в размерах.

Мэдди Филлипс («Я — зомби») — Кейт Данлап, супер, студентка, телепат, способна убеждать людей сделать что-то, прикоснувшись к ним;

Лондон Тор («Бесстыжие») и Дерек Лу («Всем встать») — Джордан Ли, супер, студент, способный менять пол по своему желанию. Парень-Ли неуязвим, а девушка-Ли умеет стрелять зарядами энергии из рук;

Аса Германн («Монстры») — Сэмюэль «Сэм» Риордан, супер, студент, обладает нечеловеческой силой.

Во втором сезоне «Поколения "Ви"» также сыграет Хеймиш Линклейтер («Новые приключения старой Кристин»). Линклейтеру досталась роль Шифра — нового декана университета Голдокина. А еще в продолжении появится Пучина — член «Семерки» и один из главных противников Пацанов из оригинального шоу. К роли самовлюбленного супера, способного управлять водой, вернется Чейс Кроуфод («Сплетница»).

В касте продолжения также заявлены Кия Кинг («Рассказ служанки»), Стивен Калин («Расследования Мердока»), Джулия Ноуп («Во тьме»), Стейси Макганнигл («Частные сыщики»), Тейт Флетчер («Мандалорец»), Уайетт Дорион («Мышеловка») и Джорджи Мерфи («Расследования Мердока»).