Опубликован российский трейлер фильма «‎Школа мистера Пингвина»‎

Сегодня в рамках программы Специальных показов 47-ого Московского международного кинофестиваля покажут новую картину "Школа мистера Пингвина". В российский прокат картина выходит с 19 июня. Зрители кинофестиваля увидят фильм практически за два месяца до премьеры. К Специальному показу приурочили выход локализованных постера и трейлера картины.

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"Школа мистера Пингвина" - это фильм-приключение, сюжет которого основан на реальных событиях. Режиссер - номинант на "Оскар" Питер Каттанео. Картина - с участием Стива Кугана ("Филомена"), Джонатана Прайса ("Корона") и... Пингвина в роли пингвина.

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По сюжету учитель английского языка по имени Том находит на берегу океана крошечного пингвина. Малыш совсем ослаб и едва шевелит крыльями. Том очищает его от мазута и водорослей и отпускает на волю. Но не все так просто. По пингвиньему кодексу чести, если тебе спасли жизнь, ты должен отплатить тем же. Пингвин преследует учителя повсюду. И однажды пробирается к нему в класс. Вместе с Томом он учит избалованных школьников доброте и заботе, а также... английскому. Ведь он приплыл по обмену из самого Лондона и на другом языке не говорит. Когда успеваемость безнадежного класса начинает расти, об уроках пернатого педагога узнает вся округа...

Фильм, в производстве которого приняли участие несколько стран - Испания, США, Ирландия, Великобритания - уже был показан на ведущих мировых кинофестивалях и получил любовь первых зрителей.