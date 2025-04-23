О чем лучшие российские фильмы 47-го Московского кинофестиваля

В Москве проходит 47-й Московский международный кинофестиваль. Даты проведения с 17 по 24 апреля, а это значит, что к моменту выхода этого номера зрители уже успели посмотреть значительную часть программы, в которой более 200 картин. В этой статье сфокусируемся на российских картинах, при этом подчеркнем, что не ставим себе целью рассказать обо всех, потому что Россия наиболее широко представлена на фестивале, в котором участвуют фильмы из 50 стран. Но расскажем о нескольких.

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В основном конкурсе три отечественных фильма. "Планета" - дебют режиссера Михаила Архипова - двухчасовое артхаусное полотно - отсылает к 60-м годам прошлого века. Вдохновение создателям подарил режиссер Павел Клушанцев, его новаторские решения в кинематографе и снятая им картина "Планета бурь". Клушанцев и стал прототипом главного героя - советского режиссера студии научно-популярных фильмов, которого сыграл Сергей Гилев. "Семейное счастье" - вторая картина Стаси Толстой, экранизация одноименной повести Льва Толстого, в которой рассказывается, как юная девушка влюбляется в своего опекуна. Главную мужскую роль играет Евгений Цыганов. Третий фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрея Зайцева. Ранее картина называлась "Дорогие мои старики". В главных ролях в ней Светлана Крючкова и Александр Адабашьян, они играют питерскую интеллигенцию - мужа и жену.

Александр Адабашьян сыграл, как сейчас принято говорить, фильмообразующую роль и в картине "Самозванцы", которая вошла в конкурс "Русские премьеры": всего в нем семь картин. "Самозванцы" - заметный дебют режиссера Марии Рейзен. В фильме две сюжетные линии. События в России 1993 года и уход в это время из жизни известного режиссера (Сергей Шакуров) - это первая. Ученица режиссера (Линда Лапиньш), которая работает в телекомпании "ВИД" (в фильме снимался Александр Политковский в роли телевизионного режиссера, а также есть отсыл к Владиславу Листьеву), находит пленки с материалами ленты про Бориса Годунова. Как события одного смутного времени перекликаются с другим - главный ход картины.

В фильме "Мужу привет" Антона Маслова - прямой отсыл к культовой картине "Москва слезам не верит". Главных героев сыграли Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков. Она сотрудница ЗАГСа, которая давно поставила крест на своей личной жизни, он - автослесарь.

"Бесконечный апрель" режиссера Антона Бутакова (соавтор сценария фильма - режиссер и сценарист Алексей Федорченко) рассказывает о жителе квартиры, сквозь которую словно проходят перемены, которые принес XX век: войны, революции, распад СССР. "Волки" Михаила Кулунакова - это алтайский эпос о любви и ненависти: главную героиню - прекрасную девушку - похищает жестокий и нелюбимый человек. Но она любит другого, и конфликт мирным путем не решить... Фильм "Легенды наших предков" Ивана Соснина, пожалуй, самый ожидаемый в программе. По сюжету наш коллега - журналист, в исполнении Александра Яценко, вместе с дочкой находит диковинных существ в российской глубинке и понимает, что без них им не выжить.

Московский кинофестиваль в этом году проходит под знаком 80-летия Победы. Соответственно, много картин на военную тематику. В конкурсе "Русские премьеры" такой фильм "Почтарь" Андрея Разенкова с Александром Петровым в главной роли. Он сыграл почтальона-аутиста, который во время Великой Отечественной войны не смог отдавать семьям похоронки и поэтому писал письма за погибших родных. Фильм "Туда" Ивана Петухова с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым в главных ролях - о таксисте и девушке, которую он везет на машине в Уфу. Путь неблизкий, и по дороге им обоим придется столкнуться с испытаниями. Фильм вдохновлен реальными разговорами с таксистами - сценарий рождался из личных поездок режиссера Ивана Петухова и диалогов с водителями.

В конкурсе документального кино - "Реверс" Ивана И. Твердовского - об иностранных журналистах в зоне СВО. Напомним, что отец режиссера - также Иван Твердовский - известный документалист, один из лучших в стране. Видимо, гены при создании нового фильма сыграли не последнюю роль. Ранее Иван И. Твердовский снимал художественные фильмы, такие как "Класс коррекции", "Зоология", "Конференция" и другие.

"Зимник" Юрия Дорохина - про российский Север, где существует много мест, куда продукты и топливо можно доставить только зимой. И это особенность работы и крупных компаний, потому что для них "зимник" - единственная возможность получить необходимое оборудование.