О чем лучшие российские фильмы в программе 47-го Московского кинофестиваля

Российская Газета

В Москве проходит 47-й Московский международный кинофестиваль. Даты проведения с 17 по 24 апреля, а это значит, что к моменту выхода этого номера зрители уже успели посмотреть значительную часть программы, в которой более 200 картин. В этой статье сфокусируемся на российских картинах, при этом подчеркнем, что не ставим себе целью рассказать обо всех, потому что Россия наиболее широко представлена на фестивале, в котором участвуют фильмы из 50 стран. Но расскажем о нескольких.

О чем лучшие российские фильмы 47-го Московского кинофестиваля
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В основном конкурсе три отечественных фильма. "Планета" - дебют режиссера Михаила Архипова - двухчасовое артхаусное полотно - отсылает к 60-м годам прошлого века. Вдохновение создателям подарил режиссер Павел Клушанцев, его новаторские решения в кинематографе и снятая им картина "Планета бурь". Клушанцев и стал прототипом главного героя - советского режиссера студии научно-популярных фильмов, которого сыграл Сергей Гилев. "Семейное счастье" - вторая картина Стаси Толстой, экранизация одноименной повести Льва Толстого, в которой рассказывается, как юная девушка влюбляется в своего опекуна. Главную мужскую роль играет Евгений Цыганов. Третий фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрея Зайцева. Ранее картина называлась "Дорогие мои старики". В главных ролях в ней Светлана Крючкова и Александр Адабашьян, они играют питерскую интеллигенцию - мужа и жену.

Александр Адабашьян сыграл, как сейчас принято говорить, фильмообразующую роль и в картине "Самозванцы", которая вошла в конкурс "Русские премьеры": всего в нем семь картин. "Самозванцы" - заметный дебют режиссера Марии Рейзен. В фильме две сюжетные линии. События в России 1993 года и уход в это время из жизни известного режиссера (Сергей Шакуров) - это первая. Ученица режиссера (Линда Лапиньш), которая работает в телекомпании "ВИД" (в фильме снимался Александр Политковский в роли телевизионного режиссера, а также есть отсыл к Владиславу Листьеву), находит пленки с материалами ленты про Бориса Годунова. Как события одного смутного времени перекликаются с другим - главный ход картины.

В фильме "Мужу привет" Антона Маслова - прямой отсыл к культовой картине "Москва слезам не верит". Главных героев сыграли Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков. Она сотрудница ЗАГСа, которая давно поставила крест на своей личной жизни, он - автослесарь.

"Бесконечный апрель" режиссера Антона Бутакова (соавтор сценария фильма - режиссер и сценарист Алексей Федорченко) рассказывает о жителе квартиры, сквозь которую словно проходят перемены, которые принес XX век: войны, революции, распад СССР. "Волки" Михаила Кулунакова - это алтайский эпос о любви и ненависти: главную героиню - прекрасную девушку - похищает жестокий и нелюбимый человек. Но она любит другого, и конфликт мирным путем не решить... Фильм "Легенды наших предков" Ивана Соснина, пожалуй, самый ожидаемый в программе. По сюжету наш коллега - журналист, в исполнении Александра Яценко, вместе с дочкой находит диковинных существ в российской глубинке и понимает, что без них им не выжить.

Московский кинофестиваль в этом году проходит под знаком 80-летия Победы. Соответственно, много картин на военную тематику. В конкурсе "Русские премьеры" такой фильм "Почтарь" Андрея Разенкова с Александром Петровым в главной роли. Он сыграл почтальона-аутиста, который во время Великой Отечественной войны не смог отдавать семьям похоронки и поэтому писал письма за погибших родных. Фильм "Туда" Ивана Петухова с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым в главных ролях - о таксисте и девушке, которую он везет на машине в Уфу. Путь неблизкий, и по дороге им обоим придется столкнуться с испытаниями. Фильм вдохновлен реальными разговорами с таксистами - сценарий рождался из личных поездок режиссера Ивана Петухова и диалогов с водителями.

В конкурсе документального кино - "Реверс" Ивана И. Твердовского - об иностранных журналистах в зоне СВО. Напомним, что отец режиссера - также Иван Твердовский - известный документалист, один из лучших в стране. Видимо, гены при создании нового фильма сыграли не последнюю роль. Ранее Иван И. Твердовский снимал художественные фильмы, такие как "Класс коррекции", "Зоология", "Конференция" и другие.

"Зимник" Юрия Дорохина - про российский Север, где существует много мест, куда продукты и топливо можно доставить только зимой. И это особенность работы и крупных компаний, потому что для них "зимник" - единственная возможность получить необходимое оборудование.

Фильмы и сериалы
Зоология
Планеты
Москва слезам не верит
Волк
Волки
Класс коррекции
Антон Маслов
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Линда Лапиньш
Александр Политковский
Андрей Разенков
Павел Клушанцев
Иван Петухов
Михаил Кулунаков
Антон Бутаков
Сергей Гилев
Владислав Листьев
Михаил Архипов
Светлана Крючкова
Александр Адабашьян
Юлия Пересильд
Владимир Вдовиченков
Алексей Федорченко
Ирина Старшенбаум
Сергей Шакуров
Евгений Цыганов
Борис Годунов
Андрей Зайцев
Петр Федоров
Александр Яценко
Лев Толстой