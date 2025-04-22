Стартовали съемки 13 сезона «Склифосовского»

Съемки тринадцатого сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский» стартовали в Москве в апреле 2025 года. Главные роли в сериале исполняют Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Александр Сирин и другие. Режиссером вновь выступает Юлия Краснова.

© кадр из сериала «Склифософский»

- С момента последних событий прошел год, и в жизни любимых героев многое изменилось, - сообщается в синопсисе. - Доктора Брагина (Аверин) и весь коллектив «Склифа» ждет новый этап: персонажам предстоит столкнуться не только с испытаниями на работе, но и с личными драмами, которые заставят их по-новому взглянуть на себя и окружающих. Павлова (Яковлева) назначена главврачом «Склифа» вместо внезапно умершего Полонского, но счастья от этого не прибавилось. Да и отношения с Кривицким (Ильин) по-прежнему остаются напряженными. Хромову (Сирин) дали шефство над двумя амбициозными ординаторами, которым предстоит пройти тот же путь, что и их старшим коллегам в молодости. Семью Брагиных ждут серьезные неприятности: у Марины (Куликова) объявился бывший муж Марк (Валерий Панков), и между ним и Брагиным начинается изматывающий конфликт, в результате которого жизни главных героев сильно запутываются…

Съемки сериала пройдут в Москве и Московской области. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире канала «Россия».