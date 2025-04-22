Опубликован трейлер «Героев анекдотов» с Марией Горбань

Первый трейлер фильма «Герои анекдотов» представила 22 апреля 2025 года кинокомпания «Атмосфера кино». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в комедии режиссера Андрея Никифорова сыграли Мария Горбань, Антон Богданов, Алексей Маклаков, Ольга Тумайкина, Фёдор Лавров, Роман Хан, Виктор Логинов, Дмитрий Орлов, Андрей Свиридов, Иван Деминин, Нана Муштакова, Варвара Феодосьева, Янина Студилина, Евгения Малахова, Тимур Бурин, Лев Зайд и другие. Продюсерами проекта стали Сарик и Гевонд Андреасяны, Максим Филатов, Илья Бурец и Ирина Щербович-Вечер.

По сюжету, наивный провинциал Петя (Богданов) при помощи магии и своей соседки Ани (Горбань) случайно оживил героев сборника популярных анекдотов – Василия Ивановича (Маклаков), Нового Русского (Лавров), Тёщу (Тумайкина), Вовочку (Зайд) и Чукчу (Хан). Они оказались в современной Москве, и теперь Пете и Ане необходимо срочно вернуть их в книжку, иначе люди навсегда забудут истории про них.

В российский прокат фильм «Герои анекдотов» выйдет 24 июля.