Режиссер сообщил, когда выйдет фильм «Холоп 3»‎

Фильм "Холоп 3" режиссера Клима Шипенко планируется выпустить в широкий прокат в 2026 году. Об этом журналистам рассказал сам режиссер проекта.

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"Точная дата выхода пока не определена, но работа ведется, и я надеюсь, что фильм выйдет уже в следующем году. Проект пока готовится, разрабатывается", - рассказал Шипенко.

Ранее он говорил, что сербский актер Милош Бикович, исполнивший главную роль в фильмах "Холоп" и "Холоп 2", вернется в третьей части. В новом фильме он займется "перевоспитанием целой семьи мажоров". К своим ролям вернутся Аглая Тарасова, сыгравшая центральную героиню второго "Холопа", а также Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева.

История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Биковича в 2020 году стала самой кассовой отечественной комедией, собрав более 11 млн зрителей в кинотеатрах. До 2023 года "Холоп" был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате. 1 января 2024 года вышло продолжение "Холопа", сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, которую сыграла Тарасова. "Холоп 2" собрал в прокате 3,8 млрд рублей.