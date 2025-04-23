На экраны вышел фильм «Кракен»‎

Российский ракетный подводный крейсер специального назначения исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат Александр - командир пропавшей субмарины. Перед моряками стоит задача: найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки противника.

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В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним и предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку. Таков вкратце сюжет нового масштабного приключенческого фильма "Кракен" режиссера Николая Лебедева, который идет сейчас во всех кинотеатрах страны.

Сценарий к фильму написал Алексей Сидоров (он же - автор идеи картины), снявший ранее фильм "Т-34", в котором главные роли также исполнили Александр Петров и Виктор Добронравов. Они играют и братьев Ворониных в "Кракене". В роли командующего военно-морским флотом страны - Сергей Гармаш, а контр-адмирала по кличке Волкодав, который отправляется в плавание на подлодке под командованием Виктора Воронина как старший по званию, - Алексей Гуськов. Также в фильме, где продемонстрировано торжество новейших кинотехнологий, занята команда молодых артистов - Сергей Кемпо, Олег Гаас, Антон Богданов и других.

Прямая речь

Александр Петров, актер, исполнитель роли Виктора Воронина:

«Этот фильм - эмоциональный, масштабный. Когда я увидел отснятый материал, понял - это нечто невероятное. Мне кажется, режиссер Николай Лебедев и вся команда, которая до этого выпускала масштабные, эмоционально захватывающие фильмы, в этот раз превзошли сами себя. Они сделали что-то потрясающее».

Алексей Гуськов, актер, исполнитель роли контр-адмирала Станислава Ольшанского: