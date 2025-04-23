Серия «Черного зеркала» спровоцировала «эффект Манделы»

В соцсетях разгорелись жаркие споры из-за шестого сезона ставшего уже культовым сериала «Чёрное зеркало». В очередной антиутопической новелле из этого сборника показали героиню, которая обнаружила, что она и люди вокруг по-разному помнили один и тот же факт. А именно — как пишется название популярной закусочной. Однако вслед за ней в собственном здравом рассудке начали сомневаться и зрители, потому что одни ясно увидели в кадре одно название, а другие — другое. Что это было, как создатели сериала потроллили аудиторию и почему такая путаница на самом деле не редкость?

© Кадр из трейлера

О чём серия «Чёрного зеркала» Bête Noire

По сюжету главная героиня Мария оказывается внутри изощрённой ловушки своей бывшей одноклассницы, которая решила ей отомстить за давнюю школьную травлю. Она создала технологию, которая меняет окружающую реальность — в мелочах, но эти мелочи начинают потихоньку сводить людей с ума.

Мария начинает постоянно спорить с окружающими, которые начинают воспринимать и помнить реальность не так, как она. Одним из самых показательных моментов был эпизод, когда она спорит с коллегами о написании названия популярной сети закусочных: Barnies или Bernies. Девушка уверена, что знает, как правильно, ведь её бойфренд работал там и она каждый день видела эту надпись на его кепке. Но интернет, а потом и сама кепка решают по-другому.

© Соцсети

Почему «Чёрное зеркало» свело соцсети с ума

Поклонники сериала впечатлились этой серией (да и всем шестым сезоном, вышедшим в апреле 2025 года) и начали делиться скриншотами моментов замены названия. И тут выяснилось, что у разных зрителей на одних и тех же кадрах были разные названия, и спорить о правильном написании в сериале пришлось уже обычным людям. Каждый, что характерно, был уверен, что помнит правильно, однако массовое разделение по этому моменту заставило людей сомневаться в собственной памяти и напряжённо думать, кто же ошибается.

Объяснение оказалось неожиданным: Netflix осознанно решил позаигрывать с аудиторией и выпустил два варианта одной и той же серии, зеркально противоположные в вопросе написания и произношения злополучной закусочной.

По сути, создатели «Чёрного зеркала» всех загазлайтили, чтобы усилить вовлечённость зрителей в новый сезон. Вероятно, эта серия стала одной из самых популярных в сезоне, в том числе за счёт массовых пересмотров.

При чём тут «эффект Манделы» и что это такое

Случившееся заставило многих вспомнить о таком виде коллективной галлюцинации, как «эффект Манделы». Это психологический феномен, который заключается в совпадении у нескольких людей воспоминаний, противоречащих реальным фактам.

Примером такой ложной коллективной памяти может стать история самого Нельсона Манделы — политика и правозащитника из ЮАР.

В 2010-х в интернете массово начала распространяться информация, что легендарный борец против апартеида умер в тюрьме, куда его ещё в середине 1960-х заключили на пожизненный срок. Многие люди уверяли, что отчётливо помнят, как в 1980-х «провожали» Манделу.

Откуда у них взялись эти воспоминания и что их вызвало, до сих пор непонятно.

Однако Нельсон Мандела не только вышел из тюрьмы в 1990 году, но и успел после этого стать президентом ЮАР и получить Нобелевскую премию мира в 1993 году. А умер он только в 2013-м, когда его уже успели «похоронить» в интернете.

Ещё одним известным примером «эффекта Манделы» стала фраза «Люк, я твой отец», приписываемая Дарту Вейдеру. В реальности в фильме он говорил «Нет, я твой отец», но именно в первом варианте перевода она распространилась по всему миру.

А в России миллионы человек были уверены, что в своём известном новогоднем обращении в 1999-м году первый президент Борис Ельцин произнёс фразу «Я устал, я ухожу». В реальности же именно в таком порядке эти слова никогда не звучали в знаменитой видеозаписи, но многие запомнили по-другому из-за множества отсылок и цитат к ней, например в КВН и других юмористических и дискуссионных программах.

Иногда путаница сама по себе становится мемом.

В 2015-м интернет поделился на два лагеря по важному вопросу: какого цвета платье, которое выложила в социальной сети Tumblr одна из пользовательниц. Кружевное платье дизайнера Roman Originals разные пользователи увидели по-своему — одни утверждали, что оно белое с золотыми полосками, другие — что синее с чёрными. А третьи замечали, что, если долго смотреть на эту фотографию, платье меняет цвет.

Случившееся массовое помешательство нейробиологи объяснили оптической иллюзией, возможно, связанный с особенностями обработки и низким качеством исходного фото. Из-за особенности восприятия цветов люди могут воспринимать один и тот же цвет по-разному в зависимости от освещённости и фона. Поэтому некоторые из-за тёмного фона восприняли голубой цвет как белый, а чёрный как золотой, подсознательно игнорируя исходные оттенки.

Так что даже такая кажущаяся незыблемой истина, как цвет предмета, вовсе не самоочевидная общая точка для всех (и это мы ещё не рассматриваем дальтоников).

Что уж говорить о написании, в котором люди частенько путаются и без всякого преднамеренного газлайтинга.