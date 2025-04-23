Состоялся предпремьерный показ фильма «Ополченцы. Мелодия памяти»

22 апреля в киноконцертном зале Московского дома ветеранов состоялся предпремьерный показ документального фильма «Ополченцы. Мелодия памяти».

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Мероприятие, приуроченное к грядущему 80-летию Победы, началось в Екатерининском парке с возложения цветов к монументу 6-й дивизии Московского народного ополчения. Как отметил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Янгорьев, память об этой дивизии вечна.

«Сегодня мы чтим память 6-й дивизии. Ветераны помнят это время, и самые глубокие наши чувства мы дарим солдатам», — сказал Владимир Васильевич.

После церемонии возложения цветов в парке стартовала всероссийская акция «Парад у дома ветеранов». Присутствующих участников Великой Отечественной войны с наступающим праздником Победы поздравили юнармейцы, пройдя торжественным маршем и отдав честь фронтовикам.

Документальный фильм «Ополченцы. Мелодия памяти» создан к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и посвящен 6-й дивизии Московского народного ополчения, всем воинам Великой Отечественной войны, ополченцам Донбасса и добровольцам специальной военной операции.

Как отмечает автор сценария фильма «Ополченцы. Мелодия памяти» Алексей Стариков, кинолента повествует о Государственном духовом оркестре Союза ССР. Его история стала самой неизвестной страницей 6-й дивизии Московского народного ополчения. Участники оркестра в полном составе вступили в ее ряды в июле 1941 года.

«Все они погибли в боях под Вязьмой, — рассказал Алексей Стариков. — Но их жертвы не были напрасными. Они задержали наступление фашистов на Москву на несколько дней, что дало возможность нашему командованию укрепить Можайский рубеж обороны. Тем самым ополченцы спасли Москву и развалили немецкую операцию "Тайфун"».

Как отмечают создатели фильма, до настоящего времени нет полных списков участников Государственного духового оркестра Союза ССР, так же как и не установлены места их гибели.

«Работа над фильмом заняла почти полгода, и самым сложным было воссоздать историю оркестра, от которой почти не осталось видеодокументов, — делится режиссер фильма Лидия Василевская. — Вначале у нас была только одна фотография, и с большим трудом мы нашли в архивах еще две фотографии оркестра».

На фото, по словам режиссера, запечатлены творческие, интеллигентные люди, которые ушли защищать свою страну, когда это было особенно нужно.

«Важно сказать еще и то, что они должны были рыть окопы и помогать действующей армии, а в итоге сами стали действующей армией», — подчеркнула Лидия Василевская.

Она отметила важность создания таких фильмов, как «Ополченцы. Мелодия памяти», ведь, к сожалению, очень многие страницы нашей истории еще остаются неизвестными.

Над восстановлением истории участников Московского народного ополчения уже более 15 лет работает жительница столицы Екатерина Красилова. Она решила восстановить историю своего деда Александра Красилова, пропавшего без вести в октябре 1941 года. Но эта работа до сих пор продолжается, так как каждый новый документ, с которым она работает, открывает все новые имена и фамилии ополченцев.

Прямая речь

Александр Лиханов, депутат Мосгордумы: