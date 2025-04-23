Появился постер «Финикийской схемы» Уэса Андерсона

В Сети появился постер фильма «Финикийская схема» Уэса Андерсона. В центре можно увидеть героя Бенисио Дель Торо, а справа от него, в рамочке, остальных актёров и их персонажей.

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Сюжет ленты расскажет о жизни и бизнесе одного из богатейших людей Европы, и в его историю вмешиваются его отношения с собственной дочерью.

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Главные роли в «Финикийской схеме» сыграли Бенисио дель Торо, Майкл Сера и Билл Мюррей. В актёрский состав также вошли звёзды Голливуда — Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Бенедикт Камбербэтч и другие.

Премьера ленты состоится на Каннском фестивале, а в мировой прокат фильм выйдет 6 июня.