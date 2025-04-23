«Minecraft в кино» заработал в прокате более 700 миллионов долларов

Приключенческая комедия Джареда Хесса "Minecraft в кино" собрала в мировом прокате 720,8 млн долларов, сообщает Box Office Mojo. Эксперты предрекают картине покорение миллиардного рубежа в ближайшее время.

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В США экранизация культовой игры в жанре "песочница", снятая за 150 млн долларов, освоила 344,6 млн, на международных территориях - 376,2 млн.

Ранее сообщалось о том, что приключения в причудливой кубической стране чудес будет продолжены. Джек Блэк ("Джуманджи: Новый уровень") вернется к роли Стива, к нему присоединится Алекс - одна из ключевых персонажей Minecraft.

Впрочем, у любого фантастического успеха есть и темная сторона: профессиональные критики "разгромили" картину потоком негативных рецензий, а падкие на Tik-Tok-тренды подростки устроили буквальный разгром на сеансах фильма в кинотеатрах.