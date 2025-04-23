Стивен Содерберг начал работу над новым фильмом

Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и премии «Оскар», американский кинорежиссер Стивен Содерберг приступил к работе над фильмом о последнем интервью Джона Леннона, сообщает Deadline.

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Издание отмечает, что это будет документальная лента, у которой пока ещё нет названия. Работу над ней режиссер планирует завершить до конца 2025 года.

Последние интервью Леннона состоялось 8 декабря 1980 года. Тогда он вместе с Йоко Оно отвечал на вопросы RKO Radio. Разговор был приурочен к выходу альбома «Double Fantasy».

Ранее стало известно, что Стивен Содерберг приступил к работе над новым фильмом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».