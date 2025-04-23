Кинотеатры сделали большую ставку на фильм «Холоп 3»

Юмор, режиссура и актерский состав сделают франшизу «Холоп» интересной для зрителя, заявил НСН Роман Исаев.

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У фильма «Холоп 3» есть все шансы заработать в прокате до трех миллиардов рублей, повторив успех первых двух частей, допустил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Третий фильм кинофраншизы «Холоп» с Милошем Биковичем о перевоспитании мажора выйдет в широкий прокат в 2026 году, заявил РИА Новости режиссер проекта Клим Шипенко. По его словам, точная дата выхода картины, которая только разрабатывается, пока не определена. Исаев отметил, что новый фильм обладает большим кассовым потенциалом.

«На мой взгляд, у "Холопа" абсолютно есть потенциал, второй фильм это доказал. Если у третьей картины будет достойный сценарий, останется неизменным высокий уровень юмора и драйва, сохранится каст, эмоциональный стержень, то, уверен, при правильной дате и достойном продвижении картина вполне может претендовать на сборы в районе двух-трех миллиардов рублей. "Холоп" — та франшиза, которая еще не выработала свой потенциал. Главное, чтобы это не свалилось в какие-то сюрреалистические сюжеты, а было смотрибельно, достойно и весело», — сказал он.

Как добавил собеседник НСН, достойные сборы двум первым фильмам франшизы во многом обеспечила свежая идея, которая понравилась зрителю.

«Секрет популярности в самой идее. Понятно, что с каждой следующей серией франшиза становится все более вторичной, но все равно идея перевоспитания богатого мажора заходит в широкие массы. Также в фильме достойный каст, хорошая картинка, режиссура, спецэффекты. Все вместе дает общий успех проекту», — пояснил Исаев.

Первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 году, сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в 2024 году, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».