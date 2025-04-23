Вышел трейлер третьего сезона сериала «Два холма»

Онлайн-кинотеатр START объявил, что третий сезон сериала «Два холма» стартует 27 мая. С этого дня новый сезон можно будет смотреть на сервисе.

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Дату премьеры третьего сезона озвучили в новом трейлере, в котором показали знакомых героев и новых персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

В третьем сезоне «Двух холмов» к своим ролям вернулись Анна Снаткина, Пелагея Невзорова, Светлана Камынина, Филипп Бледный, Андрей Скороход и другие. Режиссёр третьего сезона — Сергей Малюгов.

Премьера первого сезона сериала «Два холма» состоялась весной 2022 года и показала лучший результат по просмотрам среди новых проектов на START. Второй сезон комедийной антиутопии вышел летом 2023-го.

Премьера новых серий состоится на START и «Кинопоиске».