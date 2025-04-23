Кому фильм «Анора» обязан своим успехом

Александр Молочников сообщил, что актеры из России спасли фильм «Анора». Его слова передает Газета.Ru.

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Фильм «Анора» с участием Юры Борисова и Марка Эйдельштейна стал триумфатором «Оскара». Молочников общался с продюсером проекта, который убежден: его успех обеспечен российскими и армянскими актерами.

«Один из американских продюсеров фильма «Анора» сказала мне такую фразу: «Мне кажется, что энергия российских и армянских артистов спасла это кино», — поделился Молочников.

Как выяснилось, во время съемок команда столкнулась с организационными проблемами, связанными с местными профсоюзами. А актеров из России и Армении эти трудности не касались: они «полностью выкладывались» на съемочной площадке и подсказывали сценаристам идеи.

«Они приходили на площадку с идеями, как сделать сцену. Я знаю, что Юра приходил в дни, когда он не снимался, и просто в массовке тусовался. Им очень хотелось сделать это кино», — рассказал режиссер.

Ранее актер Никита Кологривый сообщил, что Юра Борисов заслуженно не выиграл «Оскар». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Кристину Асмус выгнали со съемочной площадки из-за конфликтов с коллегами.