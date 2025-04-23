Каким будет сериал «Урок» с Юрой Борисовым

Актер Даниил Воробьев заявил спецкору НСН, что сериал «Урок» расскажет историю взрослых людей, которые не сумели повзрослеть и делают это на глазах у зрителя.

© скриншот из сериала «Урок»

Онлайн-кинотеатр Okko 25 апреля представит сериал «Урок» режиссера Сергея Филатова. По сюжету Антон (Юра Борисов), популярный в прошлом рэпер, попадает в аварию, год проводит в наркологической клинике, но сбегает оттуда. Музыкант решает обратиться за помощью к семье и возвращается в Пермь. Однако его старший брат Константин (Даниил Воробьев), работающий учителем, ставит условие: Антон получит половину наследства, если тоже поработает в местной школе. Как заметил Воробьев, его внешне спокойному и рассудительному герою по ходу сюжета также предстоит пройти через личный урок.

«Я не из агрессивных ребят, но в прошлом в школе если вдруг кто-то разбивал стекло, шли ко мне. Мой персонаж в сериале - не повзрослевший, но стремящийся разобраться в своих внутренних детских проблемах герой. Он также проходит через собственный урок. Что касается актерского состава, Юра Борисов – явление. Перед съемками у нас были репетиции, хотя их было немного. Это целая история, которую можно долго рассказывать, но лучше посмотреть», - рассказал он.

В свою очередь актриса Полина Денисова, исполнившая в сериале роль одной из учениц старших классов, рассказала НСН, что ее подростковый период был непростым. При этом девушка неоднократно воплощает на экране героинь-подростков, зрителю она также известна по роли старшей дочери в сериале «Папины дочки. Новые».

«Мне не очень повезло с учителями в школе, я была очень неусидчивая, вспыльчивая, учителя говорили, что я не вписываюсь в коллектив. Я часто получала тройки просто за поведение. Подростковый период, наверное, самый тяжелый в моей жизни, но понимаю, не будь этой школы жизни, я бы сейчас не имела такой строптивый характер и не добивалась бы своих целей, так что все во благо. Моя героиня – противоположность меня. Она носит очки, отличница, но у нее есть свои проблемы и подводные камни», - поделилась актриса.

В свою очередь генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в ходе светской премьеры сериала заметил, что планирует посмотреть его со своими старшими детьми, поскольку это, в том числе, воспитательный проект.

«Индустрия кино меня поймет, мы много говорим о young-adult контенте. Вот это young-adult здорового человека, хороший воспитательный проект», - пояснил он.

Согласно индексу Кинопоиск Pro по итогу 2024 года самым популярным сериалом вновь стала картина Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом продюсер сериала «Алексей Троцюк в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что проект очень полезен для просмотра, поскольку демонстрирует последствия от негативных событий, происходящих с детьми, которые взрослые долго пытались не замечать.