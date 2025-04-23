В Сети появился трейлер киноальманаха "Живые мемории. Отцы и дети". Это уже третий сезон документально-анимационного проекта по мемуарам выдающихся российских деятелей истории и культуры. В съемках приняли участие актеры Евгений Миронов, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Дмитрий Лысенков, Евгений Ткачук и Николай Чиндяйкин. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Познавательный киноальманах "Живые мемории" создан на стыке документального сериала, анимации и моноспектакля, он позволяет взглянуть на русскую жизнь минувших веков глазами очевидцев. В третьем сезоне у проекта появилась главная тема - "Отцы и дети". В основу легли семь книг воспоминаний, среди которых мемуары Василия Перова, Андрея Тарковского, Марины Цветаевой, Тамары Петкевич, Сергея Дурылина, Сергея Коненкова и Александра Вертинского.

Проект "Живые мемории. Отцы и дети" стал продолжением масштабного историко-культурного проекта, созданного командой Ktomy.media - Ириной и Михаилом Разумовскими - в 2020 году. Киноальманах представляет собой фильм-путешествие, погружающий зрителя в прошлое России. Оно оживает в личных воспоминаниях как видных, так и малоизвестных общественных и культурных деятелей. В основе каждой серии - отрывок из мемуаров, который читает известный артист. Видеоряд создан художниками и режиссерами анимации, а музыка написана современными композиторами.

Впервые в истории проекта к избранным сериям написана симфоническая музыка композиторами Иваном Урюпиным, Романом Львовичем и Петром Наличем. К остальным сериям саундтрек был за бессменным композитором проекта - неоклассиком и мультиинструменталистом Кириллом Парастаевым.

Премьера киноальманаха состоится 26 мая в кинотеатре "КАРО.Октябрь" в партнерстве с проектом КАРО.Арт. После презентации в столичном кинотеатре сборник из 7 серий отправится на гастроли по стране. И уже летом состоится цифровая премьера проекта - с 26 июня каждую неделю по одной серии киноальмаха будет эксклюзивно выходить в онлайн-кинотеатре PREMIER.

"Живые мемории" - это вдохновляющее культурное путешествие сквозь время. "Я рада, что сезон выходит эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER, который уделяет особое внимание документальным проектам на тему культуры и способствует популяризации искусства" - подчеркнула генеральный директор PREMIER Виктория Михно.

Среди героев первых сезонов проекта были Федор Достоевский, Иван Бунин, Михаил Нестеров, Великая княгиня Ольга Романова, меценат Савва Мамонтов, белый офицер Антон Туркул. Их лицами и голосами стали Алексей Гуськов, Евгений Князев, Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин и другие артисты. Всего вместе с третьим сезоном киноальманах "Живые Мемории" будет насчитывать 29 серий.