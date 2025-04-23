Вышел трейлер фильма «Плагиатор»

Новый трейлер фильма «Плагиатор» обнародовала 23 апреля 2025 года кинокомпания «Атмосфера кино». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в комедии режиссера Антона Мегердичева исполнили Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко, Елена Панова и другие.

© скриншот из фильма «Плагиатор»

Главный герой истории – 30-летний Егор (Евдокимов), который работает в караоке, но больше всего мечтает прославиться как музыкант и построить счастливую жизнь с любимой девушкой Юлей (Милославская). Но его раздолбайский образ жизни совсем не нравится потенциальному тестю (Лагашкин), которые требует от Егора найти нормальную работу. Вместо работы молодой человек находит волшебный шкаф, способный перемещать его во времени, в прошлое, а именно – в 10 июля 1991 года. Тогда Егор решает прославиться в другой эпохе, исполняя еще не написанные в 90-е популярные хиты. К нему приходят слава и деньги, но любая попытка что-то изменить в прошлом, влияет на будущее, в котором герою есть что терять.

В российский прокат «Плагиатор» выйдет 10 июля.