Появились новые кадры из третьего эпизода второго сезона «Одних из нас»

Компания HBO опубликовала множество новых кадров из третьего эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». На них можно увидеть главных героев шоу после трагичных событий второй серии, которая изменила расстановку сил во вселенной проекта.

Второй сезон «Одних из нас» адаптирует события видеоигры The Last of Us Part 2, вышедшей в 2020 году. События продолжения разворачиваются спустя пять лет после финала первого, когда Джоэл и Элли мирно живут в городе Джексон, где людям удалось восстановить электричество и наладить производство необходимых товаров для жизни в мире грибковых зомби.

Третий эпизод выйдет в эфир 28 апреля, а всего во второй сезон войдёт семь эпизодов.

