Рецензия на сериал «Тайга»

Расследование, отчаяние и провинциальная грусть.

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Российские сериалы о поисках серийного убийцы раз за разом штурмуют чарты популярности. «Хрустальный», «Тень Чикатило», «Фишер» — это лишь свежие примеры. Последние месяцы все следили за «Тайгой». Это криминальная драма о маньяке, что обижает детей, и следователях, у которых полно личных проблем. Но стоит ли смотреть «Тайгу»?

«Тайга»: информация о сериале

«Тайга»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже вышли в онлайн-кинотеатре Premier.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Premier». Права на видео принадлежат Premier.

Тайга ничем не хуже Луизианы

Наши дни, маленький таёжный город. Местным здесь приходится сложно. Вот женщина с четырьмя детьми, которая невыносимо устала жить не для себя. Вот строгий священник, что воспитывает дочь по христианским заветам, но той интереснее гулянки и соцсети. Вот девушки, пострадавшие от рук пафосного мажора, которому слишком многое сходит с рук. Всё это дополняют городская разруха и природа, где естественная красота сочетается с чем-то пугающим — прямо как в Луизиане из «Настоящего детектива».

Дела и так плохи, а в городе ещё и детей начинают убивать. Кто-то крадёт девочек из неблагополучных семей — и потом их находят мёртвыми в лесу. При этом маньяк не оставляет следов и будто водит следователей за нос. Как же его поймать? Поначалу кажется, что никак, ведь улики вечно заводят в тупик.

Расследование в «Тайге» интересное. Режиссёр умело подкидывает подозреваемых и заманивает зрителя в ловушку. Поначалу посмеиваешься над очевидными кандидатами в маньяки и приговариваешь: «Да знаю я, что он никого не убивал, во всем виноват вон тот персонаж». Вот только догадки зачастую оказываются ошибочными.

Вычислить реального садиста до финала вполне реально. Нюанс вот в чём: команда сериала делает всё, чтобы вы сомневались и периодически меняли мнение. Поэтому зритель в любом случае в выигрыше. Если угадает — большой молодец. Если нет — сильно удивится.

Хотя главное достоинство «Тайги» — персонажи. Каждый детально проработан и имеет ворох личных проблем. Следователь Демидов потерял жену и теперь живёт с новой женщиной, которую ненавидят дети. Ещё большие шишки велят прекратить скандальное расследование и угрожают, а у старшей дочери большие проблемы в школе. Не забудьте о трудностях с рассудком, ведь реальность в глазах Демидова периодически сбоит.

Если у героя меньше 10 скелетов в шкафу, он всё равно хорош. Взять оперативника Лиду, которую играет Дарья Екамасова — та самая злобная мать Ивана из «Аноры». Её персонаж — горячая девица, которая гоняет на мотоцикле, общается в основном дерзкими саркастическими репликами, крутит один роман за другим и вообще берёт от жизни всё. При этом женщина не просто эпатажная, но ещё и большой профессионал. Следить за таким образом интересно!

Однако делают ли интересное расследование и яркие персонажи сериал выдающимся? Нет, проблем в нём тоже хватает. К примеру, сценарий переполнен штампами. Если в сериале есть мэр, то обязательно беспринципный и подмявший полицию под себя. Если у мэра есть сын, то он неизменно творит незаконные безумства.

Другая претензия — к диалогам. Временами они совершенно нечеловеческие, содержат переизбыток эмоций и вообще отсылают к легендарному «Да она не может любить меня!» Подобное случается не часто, но всегда рушит гнетущую атмосферу в духе «Настоящего детектива».

Если оценивать средний уровень, то «Тайга» — всё-таки стоящий криминальный сериал. В нём завораживающая депрессивная атмосфера, интересное расследование, запоминающиеся персонажи и убийца, которого не так-то просто вычислить. Эти факторы и объясняют успех сериала.

«Тайга»: стоит ли смотреть?

Если любите криминальные шоу, «Тайгу» стоит посмотреть. Вы вряд ли отнесёте новинку к лучшим представителям жанра, однако удовольствие получите.

Оценка «Тайги» — 7,5 из 10

Понравилось

Интересное расследование

Много ярких героев

Завораживающая атмосфера.

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