Что известно о втором сезоне сериала «Уэнсдей»

Сериал «Уэнсдей» о хмурой девочке с экстрасенсорными способностями стал настоящим хитом в 2022 году. Стриминговый сервис Netflix, на котором вышел проект, подтвердил, что фанаты могут надеяться на второй сезон. «Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении сериала на сегодняшний день.

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Главное о сериале «Уэнсдей»

Премьера первого сезона «Уэнсдей» состоялась 23 ноября 2022 года на стриминговой платформе Netflix. Исполнительным продюсером проекта выступил Тим Бертон, он же срежиссировал четыре из восьми серий. За первую неделю «Уэнсдей» побил рекорд сериала «Очень странные дела» (ОСД) по количеству просмотров на Netflix — в общей сложности «Уэнсдей» смотрели 341,2 миллиона часов, а ОСД — 335,1 миллиона.

Спустя 28 дней после премьеры «Уэнсдей» стал третьим сериалом в истории Netflix, который набрал миллиард часов просмотра (его опережали только четвертый сезон «Очень странных дел» и первый сезон «Игры в кальмара»). Летом 2023 года Netflix изменил свою систему подсчетов и стал учитывать 90 дней с момента премьеры вместо 30. После этого «Уэнсдей» официально стал самым популярным англоязычным шоу на Netflix.

Почти сразу после премьеры отрывки из «Уэнсдей» разлетелись по социальным сетям, а в СМИ появился подробный разбор образов персонажей. Когда в TikTok завирусилось видео с танцем Уэнсдей под песню Леди Гаги Bloody Mary, стало очевидно — зрителей точно ждет продолжение сериала.

Дата выхода второго сезона

В январе 2023 года он был официально продлен на второй сезон. В апреле 2025-го Netflix опубликовал тизер-трейлер проекта, в котором сообщается, что первая часть сиквела выйдет 6 августа, а вторая — 3 сентября.

Тизер второго сезона

Кто такая Уэнсдей Аддамс

Уэнсдей — дочь Мортиши и Гомеса Аддамсов из той самой семейки, которую большинство зрителей знают по одноименному сериалу и фильму. Этих персонажей придумал еще в 1938 году американский художник Чарльз Аддамс (и дал им свою фамилию). Аддамсы были сатирой на идеальную американскую семью: любящие родители, двое детей, дальние родственники и даже домашний питомец. В отличие от обычных людей, каждый из Аддамсов обладал сверхъестественными способностями и обожал черный юмор, но при этом глубоко чтил семейные традиции, не оставлял близких в беде и не вредил окружающим.

Изначально семейка Аддамс появлялась только в комиксах на страницах журнала The New Yorker, но быстро стала популярной не только среди его читателей. Почти за 90 лет своего существования готическая семья не раз интересовала режиссеров театра и кино, создателей видеоигр и косплееров.

О чем был первый сезон «Уэнсдей»

Создатели сериала Netflix решили сфокусироваться на единственной дочери Аддамсов, Уэнсдей. В первом сезоне Уэнсдей (Дженна Ортега) выгоняют из школы за то, что она якобы покушалась на жизнь одноклассника, хотя на самом деле героиня защищала брата от буллинга.

Родители Уэнсдей, Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс) и Гомес (Луис Гусман), решают отправить дочь в «Невермор» — специальную школу для подростков со сверхъестественными способностями. Когда-то они познакомились именно там, но эта история — табу в семье, поскольку она связана со страшной тайной.

Уэнсдей не горит желанием общаться с новыми одноклассниками, однако постепенно открывает у себя необычный дар и хочет с помощью него найти серийного убийцу, который нападает на людей из соседнего городка.

Параллельно с этим Уэнсдей пытается завязать первые в своей жизни дружеские и романтические отношения, ищет общий язык с соседкой по комнате и погружается в изучение своей родословной.

Сюжет второго сезона

Что будет происходить с героями во втором сезоне сериала, пока неизвестно, однако члены съемочной команды поделились некоторыми мыслями. Так, шоураннеры проекта Майлз Миллар и Альфред Гоф сказали в интервью, что хотят сконцентрироваться на отношениях Уэнсдей с окружающими, в частности, с другими членами семьи Аддамс. Особое внимание сценаристы собираются уделить ее взаимодействию с матерью. Кроме того, одним из главных персонажей во втором сезоне станет соседка Уэнсдей, Энид Синклер (Эмма Майерс), которая, наконец, обрела свой дар и стала оборотнем. Большая часть событий будет происходить в школе Невермор.

Исполнительница главной роли Дженна Ортега призналась, что во втором сезоне ей хотелось бы видеть свою героиню более опасной и мрачной.

По мнению Ортеги, Уэнсдей должна развиваться по пути антигероя, исследовать свою темную сущность и положить все силы на соревнование с монстром, а не на спасение школы

Также она намекнула, что второй сезон будет не так сфокусирован на любовных линиях, скорее всего, они сойдут на нет, а их место займут платонические отношения и дружба.

Производство второго сезона

Несмотря на то что Netflix почти сразу подтвердил, что команда снимает второй сезон «Уэнсдей», вскоре производственный процесс забуксовал. В январе 2023 года несколько девушек обвинили актера Перси Хайнса Уайта, который сыграл одного из центральных персонажей, Ксавье Торпа, в сексуализированном насилии. В качестве доказательств они опубликовали скрины переписок. Фанаты сериала запустили петицию с требованием убрать Уайта из проекта. Сам актер спустя несколько месяцев назвал обвинения ложными и безосновательными, однако Netflix все же принял решение Голливуд столкнулся с чередой забастовок, которые также повлияли на ход съемок.

Актерский состав второго сезона

Актеры Дженна Ортега, Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Джой Сандей и Хантер Дуэн во втором сезоне должны вернуться к своим ролям. Также актеры подтвердили, что зрители встретятся с еще одним членом семьи Уэнсдей, но не сказали, кто именно это будет. Интригой остается судьба персонажа Гвендолин Кристи, директора школы Ларисы Уимс. В финале первого сезона она погибла, однако фанаты предположили, что вместо нее мог умереть оборотень.