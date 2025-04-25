Что известно о втором сезоне «Миротворца»

В 2025 году в онлайн-кинотеатре Max выйдет второй сезон американского супергеройского сериала «Миротворец». Он продолжит историю ура-патриотического наемника Кристофера Смита. Глуповатый суперсолдат в исполнении Джона Сины впервые появился на экранах в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна. Интересно, что первая часть «Миротворца» вышла на экраны еще до того, как руководство студии DC решило перезапустить свою киновселенную. «Лента.ру» раскрывает дату выхода, каст и сюжет шоу, а также объясняет, будут ли события первого сезона «Миротворца» каноном в будущих фильмах по комиксам DC.

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«Миротворец»: главное о сериале

Страна: США

Оригинальное название: Peacemaker

Жанр: супергероика, комедия, приключенческий боевик

Создатель: Джеймс Ганн

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: 45 минут

Когда вышел первый сезон: 2022 год

Когда выйдет второй сезон: 2025 год

Где смотреть: стриминговый сервис Max

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.3

Основа: комиксы издательства DC Comics

В главных ролях: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма, Дженнифер Холланд, Стив Эйджи

Второй сезон сериала «Миротворец» входит во Вселенную DC (DCU /DC Universe). Новая киновселенная, основанная на комиксах DC, стала перезапуском DCEU. DC Extended Universe, то есть «Расширенная вселенная DС», возникла в 2013 году после выхода фильма «Человек из стали». В DCEU Супермена играл Генри Кавилл, Бэтмена — Бен Аффлек, а Чудо-женщину — Галь Гадот.

Обновленная DCU стартовала в конце 2024 года — тогда на стриминге Max вышел мультсериал «Монстры-коммандос». Первым полнометражным фильмом новой киновселенной станет «Супермен» Джеймса Ганна, а первым игровым сериалом — второй сезон «Миротворца».

Дата выхода

О продолжении «Миротворца» заговорили еще в 2022 году. Шоу показало хорошие цифры и понравилось зрителям, поэтому стриминговый сервис Max заказал второй сезон сериала еще до окончания первого.

Весной 2023-го стало сообщил, что занят разработкой полнометражного фильма о Супермене. Режиссер подтвердил, что премьера второго «Миротворца» состоится только после того, как новый «Супермен» выйдет на экраны (кстати, это произойдет уже 11 июля 2025 года). В итоге точную дату выхода «Миротворца» раскрыли только весной 2025 года.

Премьера второго сезона сериала «Миротворец» состоится 21 августа 2025 года

В этот день на стриминговом сервисе Max появится дебютный эпизод нового сезона. Новые серии будут выходить на стриминге по четвергам. Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов длительностью около 45 минут. Названия серий пока держат в секрете.

Обратите внимание, что сервис Max официально не работает в России. Зато первый сезон «Миротворца» выходил на отечественной «Амедиатеке» — возможно, там появится и продолжение шоу.

График выхода серий

1 серия 21 августа 2025 года

2 серия 28 августа 2025 года

3 серия 4 сентября 2025 года

4 серия 11 сентября 2025 года

5 серия 18 сентября 2025 года

6 серия 25 сентября 2025 года

7 серия 9 октября 2025 года

8 серия 16 октября 2025 года

Трейлер

Полноценного трейлера второго сезона «Миротворца» пока нет. Однако в ноябре 2024 года Max опубликовал видеоролик с главными проекта сезона-2025. Среди главных новинок стриминга был и «Миротворец». В апреле на YouTube-канале Max появился еще один видео-анонс.

Сюжет

Второй сезон «Миротворца» служит мягким перезапуском сериала. При этом практически все события первого сезона «Миротворца» остаются каноном в новой киновселенной.

Это значит, что ура-патриотический наемник Кристофер Смит (Джон Сина) и правда был частью «Отряда самоубийц», собранного Амандой Уоллер (Виола Дэвис), а также пытался остановить вторжение инопланетян-бабочек на Землю. В конце первого сезона дочь Аманды Уоллер и лучшая подруга Миротворца Леота Адебайо (Даниэль Брукс) рассказала миру о злодеяниях своей матери, а проект «Отряд самоубийц» был закрыт.

В финале первого сезона «Миротворца» показали членов «Лиги справедливости». В новой киновселенной эти события не считаются каноном. По словам Джеймса Ганна, в обновленной DCU этой команды супергероев пока не существует

Во втором сезоне Миротворец и его друзья столкнутся с новой угрозой. На Кристофера Смита откроет охоту Рик Флэг-старший (Фрэнк Грилло) — одолеваемый жаждой мести отец Рика Флэга-младшего (Джоэл Киннамана).

Кто такой Рик Флэг-младший

Рик Флэг-младший — талантливый спецназовец, который руководил двумя Отрядами самоубийц (в фильмах 2016 и 2021 годов). В конце фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Флэг-младший узнал, что правительство США спонсирует жестокие эксперименты над пришельцами. Рик собирался сообщить правду всему миру, и патриотичный Миротворец был вынужден ликвидировал Флэга, чтобы защитить честь своей страны.

Отец Флэга-младшего дебютировал в DCU в мультсериале «Монстры-коммандос» — по сюжету он руководил командой монстров, которая была создана как замена Отрядов самоубийц. «У Кристофера Смита и старшего Рика осталось небольшое незаконченное дело, о котором надо позаботиться», — так режиссер Джеймс Ганн затизерил противостояние двух антигероев.

Производство

Второй сезон был заказан в феврале 2022 года. Производством занимается DC Studios.

Джеймс Ганн был назначен сценаристом и постановщиком всех будущих серий. До этого Ганн работал над марвеловскими «Стражами Галактики», «Отрядом самоубийц: Миссия навылет» для DC, а также выступал в качестве шоураннера сериала «Миротворец».

Осенью 2022 года Ганн стал новым руководителем компании DC Studios вместе с продюсером Питером Сафраном. Ганн решил стал режиссером «Супермена» — первого полнометражного фильма обновленной франшизы. Все это существенно замедлило производство второй части «Миротворца» — в итоге фильм и сериал пришлось снимать практически одновременно.

Несмотря на изначальные заявления, Ганн снял лишь три серии второго сезона, включая премьерный эпизод. А вот сценарий продолжения он все же написал самостоятельно

Вместе с Джеймсом Ганном над вторым сезоном «Миротворца» Грег Моттола («Служба новостей»), Питер Соллетт («Винил») и Алития Джонс («Зло»).

Ганн закончил работу над сценарием второго сезона в феврале 2024 года. Съемки нового «Миротворца» стартовали в середине апреля и завершились почти восемь месяцев спустя.

Актеры и роли

Во втором сезоне «Миротворца» вернется большая часть каста шоу. В продолжении шоу зрители увидят многих знакомых героев — в том числе любимого питомца Миротворца, белоголового орлана Орлушу.

Основные герои «Миротворца» во главе с суперсолдатом Кристофером Смитом перекочевали в обновленную киновселенную DCU

Какие актеры сыграют во втором сезоне «Миротворца»

Джон Сина («Рики Стэники») — Кристофер Смит / Миротворец. Глуповатый суперсолдат-патриот, уверенный в непогрешимости США;

Даниэль Брукс («Оранжевый — хит сезона») — Леота Адебайо, подруга Миротворца, дочь главы АРГУСа Амманды Уоллер;

Фредди Сторма («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II) — Эдриан Чейз / Линчеватель. Член команды Миротворца, самопровозглашенный мститель, восхищается своим более опытным наставником;

Дженнифер Холлэнд («Стражи Галактики. Часть 3») — Эмилия Харкорт, агент АРГУСа, сторонница Миротворца;

Стив Эйджи («Стражи Галактики. Часть 2») — Джон Экономос, агент АРГУСа, отвечает за техническое обеспечение команды Миротворца;

Роберт Патрик («Терминатор 2: Судный день») — Огаст «‎Огги»‎ Смит / Белый Дракон, отец Миротворца. Кристофер лишил Огги жизни в первом сезоне, однако продолжает видеть его дух;

Фрэнк Грилло («Первый мститель: Другая война») — Рик Флэг-старший, отец Рика Флэга-младшего, руководитель команды «Монстров-коммандос»;

Нют Ле (Gey Gardens) — Дзюдомастер, мастер боевых искусств, телохранитель. В первом сезоне был союзником Бабочек и одним из главных врагов Миротворца;

Тим Медоуз («Офис») — Лэнгстон Флери, сотрудник АРГУСа.

Второй сезон «Миротворца» познакомит зрителей и с совершенно новыми персонажами. Их Дэвид Денман («Крупная рыба»), Анисса Мэтлок («Ходячие мертвецы»), Тейлор Ст. Клэр («Человек-паук: Нет пути домой»), Брэндон Стэнли («В поисках Аляски») и другие.

Кстати, появление новых героев приведет к тому, что шоу обзаведется новыми вступительными титрами. В заставке первого сезона все герои «Миротворца» танцевали под песню Do Ya Wanna Taste It группы Wig Wam. Вот как это было:

В феврале 2024-го Джеймс Ганн подтвердил, что у второго сезона будет своя музыкально-танцевальная заставка.

«Многие из танцоров погибли в первом сезоне. Будет новое интро с новыми героями», — сообщил Ганн в своих соцсетях.

Постановкой обновленного танцевального номера займется хореограф Шарисса Бартон — именно она придумала движения для оригинального танца.