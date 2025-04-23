Вышел тизер фильма «Хищник: Пустоши»

Кинокомпания 20th Century Studios представила дебютный тизер «Хищник: Пустоши». Премьера новой ленты в культовой вселенной состоится 7 ноября.

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Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Картина расскажет новую историю во вселенной «Хищника». Главным героем вновь выступит инопланетный монстр, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не в силах устранить никому другому.

Главную роль в фильме сыграла звезда «Неонового демона» Эль Фаннинг. Режиссёром проекта выступил Дэн Трахтенберг, постановщик «Добычи», которая стала приквелом к картинам про хищника.