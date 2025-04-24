В кинотеатрах России начали показывать фильм «Денискины рассказы»

24 апреля в России состоялась премьера фильма «Денискины рассказы». Семейную комедию по мотивам произведения Виктора Драгунского уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

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Лента рассказывает про мальчика Дениса Кораблёва, который отправляется на дачу провести три месяца каникул вместе со своей семьёй. Дениске предстоит завести новых друзей, впервые влюбиться и отправиться в захватывающее путешествие во имя этой самой любви.

Главные роли в «Денискиных рассказах» сыграли Роман Панков (сериал «Денискины рассказы»), Александр Пашутин («Всё наоборот»), Анна Пескова («Лётчик»), Дмитрий Ендальцев («По любви») и Ольга Волкова («Папины дочки»). Режиссёром выступил Артемий Драгунский (сериал «Денискины рассказы»).