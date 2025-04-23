Вышел новый тизер сериала «Чужой: Земля»

FX поделился свежим тизером сериала "Чужой: Земля", в котором ксеноморф съедает нашу планету.

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В ролике, изначально посвященном Дню Земли (22 апреля), рассказывают, как важно защищать природу. По словам диктора, нужно сделать все возможное, чтобы обезопасить жизнь на планете, "пока не стало слишком поздно".

Угрожающее послание намекает на прибытие ксеноморфа, который может легко размножиться и захватить Землю. Спасать планету от инопланетной нечисти будет команда девушки-метачеловека по имени Венди (Сидни Чендлер).

Действие сериала развернется в 2120 году - за 30 лет до событий оригинального фильма Ридли Скотта 1979 года. Важную роль в истории сыграют наставник Венди Кирш (Тимоти Олифант), солдат Си-Джей (Алекс Лоутер) и глава крупной компании Бой Кавалер (Сэмюэл Бленкин).

В сериале также подробно расскажут о пяти корпорациях мира "Чужого": Weyland-Yutani, Prodigy, Lynch, Dynamic и Threshold.

Шоураннер - автор "Легиона" и телеадаптации "Фарго" Ной Хоули, ранее пообещавший многообразие локаций.

Премьера сериала ожидается летом 2025 года. Также идет разработка сиквела фильма "Чужой: Ромул" (2024).