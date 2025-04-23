Милош Бикович и Никита Ефремов снимаются в «Альпийской балладе»

Весенний съемочный блок военной мелодрамы, Владимира Котта «Альпийская баллада» завершился в середине апреля 2025 года в Сербии. В основе сценария одноименная повесть Василя Быкова, в главных ролях - Никита Ефремов, Милош Бикович, Дениз Сардиско и Петар Зекавица. Производством занимаются российская кинокомпания «Пан-Атлантик Студио» и сербская Film district при поддержке Фонда Кино.

События фильма разворачиваются в 1943 году в оккупированных немцами итальянских Альпах. Советскому солдату Ивану чудом удается бежать из лагеря смерти. Шансы выжить ничтожно малы. Ему приходится вести за собой неожиданных попутчиков – итальянскую девушку Джулию и немецкого актера сербского происхождения Душана. Разговаривая на разных языках, герои находят способ понять друг друга – доверившись своим чувствам. Три дня побега, наполненные преследованиями, опасностью и прекрасными пейзажами горной Италии, меняют жизнь всех участников событий. Между Иваном и Джулией завязываются близкие отношения, и они начинают мечтать о жизни после войны.

Создатели картины планируют, что она выйдет на широкие экраны в 2026 году.