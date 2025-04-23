Лучшие эпизоды сериала «Склифосовский»

Медицинская драма «Склифосовский» выходит в эфир телеканала «Россия-1» больше десяти лет. За это время обаятельный доктор Брагин в исполнении Максима Аверина успел спасти не один десяток жизней, несколько раз женился и развелся и даже победил рак мозга. «Лента.ру» вспоминает, что происходило с сотрудниками Института скорой помощи на протяжении двенадцати сезонов сериала, и публикует топ-20 лучших серий «Склифосовского».

© Кадр из сериала «Склифосовский»

О чем сериал

«Склифосовский» — это врачебный процедурал о жизни сотрудников Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, который сотрудники между собой называют «Склифом».

Главный герой истории — талантливый хирург Олег Брагин. В больнице его знают не только как опытного профи, но и как настоящего ловеласа, обаянию которого сложно противостоять. На протяжении сериала доктор Брагин (Максим Аверин) не только спасает чужие жизни, но и пытается устроить собственную. За двенадцать сезонов герой Аверина закрутил множество служебных романов, несколько раз женился, обзавелся детьми.

В начале сериала Брагин претендует на должность заведующего отделением, однако так и не получает долгожданное повышение. Его непосредственным руководителем становится яркая Лариса Куликова (Ольга Красько). Во втором сезоне в Склифе появляется еще одна эффектная женщина — хирург Марина Нарочинская (Мария Куликова).

Вообще говоря, весь сериал строится на взаимоотношениях сотрудников Склифа — врачей, медсестер, руководителей и иногда пациентов. Профессиональная деятельность чаще всего отходит на второй план, хотя иногда врачебные кейсы в сериале бывают по-настоящему интригующими.

Ключевые герои «Склифосовского» постепенно сменяют друг друга. Неизменным действующим лицом остается только сам Брагин — в каждом новом сезоне он пытается вернуть себе звание лучшего хирурга и подтвердить свой профессионализм.

1-й сезон, 1-я серия

Когда вышла: 2012 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.48

О чем серия: знакомство с основными героями сериала

Олег Брагин надеется получить долгожданное повышение — должность заведующего отделением неотложной хирургии. На важный пост претендует и еще один кандидат — сосудистый хирург Петр Пастухов (Дмитрий Миллер). Сам Пастухов не уверен, что готов к роли завотделением, а вот его жена Полина (Ольга Павловец) считает по-другому.

Негласный спор между Брагиным и Пастуховым разрешает главврач Михаил Иосифович Бреславец (Эммануил Виторган): на должность заведующего он приглашает совершенно другого специалиста.

1-й сезон, 2-я серия

Когда вышла: 2012 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.48

О чем серия: появление Салама, знакомство Олега Брагина и Ларисы Куликовой

В Склифе новый заведующий отделением неотложной хирургии. Вернее, заведующая: должность досталась молодому хирургу Ларисе Куликовой.

Когда Брагин впервые встречает Куликову, он не понимает, что эта обаятельная девушка — его непосредственный начальник. Приняв Ларису за молодую аспирантку, Олег начинает общаться с ней в своем стиле. Настоящий аспирант — наивный энтузиаст Салам Гафуров (Антон Эльдаров) — появляется в Склифе только на следующий день.

В это же время в НИИ поступает очередной опасный пациент — жених, который поругался с невестой и выпрыгнул с восьмого этажа прямо во время свадьбы.

1-й сезон, 7-я серия

Когда вышла: 2012 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.51

О чем серия: Брагин и Лариса идут в театр, а в Склиф приезжает секретная проверка

Брагин продолжает ухаживать за Ларисой и приглашает ее в театр. К удивлению хирурга, завотделением соглашается.

Михаила Иосифовича предупреждают, что в Склиф скоро приедет секретный проверяющий, который будет притворяться пациентом. Единственное, что точно знает Бреславец — загадочный ревизор увлекается культурой Востока.

В НИИ поступает несколько новых пациентов. Пенсионер, который отказывается уезжать из аварийного дома, попадает в больницу с серьезной травмой головы. Еще одна пострадавшая — совсем маленькая девочка. Она съела какие-то таблетки из родительской аптечки, но не признается, что именно проглотила.

1-й сезон, 11-я серия

Когда вышла: 2012 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.54

О чем серия: муж погибшей пациентки берет Ларису в заложники, Салам узнает правду о чувствах Ани

Ординатор Константин Лазарев (Владимир Жеребцов) готовится провести свою первую самостоятельную операцию.

Пациентку, которая поступила в Склиф с огнестрельным ранением, спасти не удается. Взбешенный вдовец приезжает в больницу и берет Ларису Куликову в заложники. Брагин и Лазарев всеми силами пытаются разрешить сложившуюся ситуацию.

Салам узнает, что медсестра Аня (Мария Кожевникова), в которую он влюблен, не готова ответить ему взаимностью. В разговоре с Костей девушка признается, что ничего не чувствует к молодому аспиранту.

В Склиф доставляют еще двух пациентов — друзей, которые стали жертвами дурацкого спора.

1-й сезон, 24-я серия

Когда вышла: 2012 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.58

О чем серия: врачи Склифа спасают пострадавших при взрыве, Аня покидает больницу, а у Сергея обнаруживают опасную болезнь

В Склиф поступают сразу несколько человек, пострадавших в результате мощного взрыва. Бывшая медсестра и новоиспеченный хирург Аня Афанасьева допускает ошибку во время операции — ее пациентку спасти не удается.

В больницу привозят подростка, который потерял много крови. Мальчику требуется срочное переливание, но его мать внезапно не дает согласия на процедуру. Вскоре становится понятно, что женщина состоит в настоящей секте. Чтобы спасти жизнь подростка, Брагину и Саламу приходится идти на большой риск.

Бывшему мужу Ларисы Сергею Куликову (Константин Юшкевич) становится плохо — у него обнаружили опухоль. Аня дорабатывает свой последний день в Склифе. В ее планах — свадьба с любимым Антоном (Максим Щеголев) и переезд за рубеж.

2-й сезон, 2-я серия

Когда вышла: 2013 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.52

О чем серия: первое появление Марины Нарочинской

Операция проведена успешно, и Сергей возвращается домой. Лариса соглашается снова жить с бывшим мужем под одной крышей. Никита (Александр Сетейкин) очень рад, что родители вновь стали одной семьей, и старается не нарушить эту хрупкую идиллию.

Брагин с подозрением относится к Евгению Неклюдову (Андрей Барило) — анестезиологу-реаниматологу, который пришел в Склиф в конце первого сезона. Олегу не нравится резкий характер нового коллеги, а также его роман с регистратором Ниной Дубровской (Анна Якунина).

На работу в больницу устраиваются два новых хирурга — дерзкая Марина Нарочинская и ее скромная подруга Елена Михалева (Надежда Горелова). Брагин понимает, что сработаться с деловой и очень эффектной Мариной будет сложно.

2-й сезон, 6-я серия

Когда вышла: 2013 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.53

О чем серия: Пастуховы удочеряют Юлю, а Брагин и Нарочинская пытаются сработаться

Старшая медсестра Полина Пастухова и ее муж Петр решают вновь сойтись. Они готовы удочерить Юлю — девочку, родителей которой сотрудники Склифа спасти не смогли.

Полицейские доставляют в больницу пострадавшего. Врачи понимают, что новый пациент стал жертвой полицейского произвола — сотрудники правоохранительных органов явно пытались в прямом смысле слова выбить из него показания. Брагин приглашает Марину помочь ему в качестве второго хирурга. Ему тяжело принять строптивый характер Нарочинской, зато ее профессионализм не вызывает никаких сомнений.

Костя застает свою девушку за поцелуем с бывшим и решает прекратить эти отношения. К Саламу приезжает младшая сестра Алина (Мария Фурсенко) — девушка мечтает о поступлении в театральный.

2-й сезон, 2-я серия

Когда вышла: 2013 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.58

О чем серия: Хаев предает Марину, и Брагин встает на ее защиту. Хромов рассказывает правду о своем сыне

Марина вызывает чиновника Виктора Хаева (Константин Соловьев), с которым у нее завязался бурный роман, на разговор. Женщина недовольна, что Хаев допустил визит своей жены в Склиф. Но как только Марина повышает голос, Виктор поднимает на нее руку и выгоняет за дверь.

Раздавленная Марина обращается за поддержкой к Брагину. Она просит мужчину не устраивать разборок с Хаевым, но хирург непреклонен. Нарочинская и Брагин проводят вместе ночь, после чего Олег приезжает к Виктору и ломает ему нос.

Амбициозный и талантливый хирург Иван Хромов (Александр Сирин) рассказывает Косте правду о своем сыне Грише (Григорий Калинин). Оказывается, молодой человек связался с плохой компанией, увлекся наркотиками и натворил дел.

3-й сезон, 7-я серия

Когда вышла: 2014 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.56

О чем серия: хирурги Склифа пытаются спасти Салама, а родители Юли ставят ее перед ужасным выбором

Салам, ставший жертвой нападения, находится в крайне тяжелом состоянии. За жизнь парня сражаются лучшие хирурги НИИ Склифосовского — Олег Брагин, Марина Нарочинская, Сергей Куликов и Иван Хромов.

Девушка Салама Юля (Татьяна Исакова) не может поверить, что в случившемся виноват ее младший брат — скинхед и националист Савва (Ефим Петрунин). Родители Юли встают на сторону своего сына и уверяют девушку, что Савва просто защищал их спокойствие. Родители заставляют Юлю отказаться от возлюбленного.

Пришедший в себя Салам отказывается опознавать напавшего на него скинхеда. Он понимает, что больше не сможет быть с любимой Юлей, но не хочет ломать жизнь ее брату.

3-й сезон, 11-я серия

Когда вышла: 2014 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.58

О чем серия: Полина постепенно разочаровывается в отношениях с Земцовым, жизнь с Леной изводит Брагина, а Хромов страдает из-за сына

Полина Пастухова продолжает крутить роман с заместителем мэра Ильей Земцовым (Сергей Горобченко). Женщине нравятся эти отношения, но она отдает себе отчет, что это ненастоящая любовь. Лена все еще изводит Брагина по поводу нового жилья — уставший Олег готов согласиться на любое предложение любимой женщины.

Моральное состояние Хромова сильно ухудшается после возвращения его сына Гриши. Хирург не горит желанием обсуждать свои проблемы с коллегами, но все сотрудники Склифа и так замечают, как изменилось поведение Ивана. Во время операции Брагин разыгрывает завотделением Ирину Павлову (Елена Яковлева), а Костя помогает актрисе, получившей химический ожог лица.

4-й сезон, 1-я серия

Когда вышла: 2015 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.54

О чем серия: Брагин узнает, что у него есть дочь-подросток

Брагин и Марина живут вместе в квартире Нарочинской. Они явно симпатизируют друг к другу, но гораздо больше эмоций у них вызывает любимая работа. Оставшись вдвоем на выходных, талантливые врачи понимают, что не умеют проводить время дома.

Олег внезапно знакомится с молодой и очень активной Вероникой (Софья Хилькова). Девушка утверждает, что ее мать была однокурсницей Брагина, а сам он — ее отец. Новообретенная дочь быстро врывается в жизнь ошарашенного хирурга.

Тем временем в НИИ Склифосовского кипит работа. В одном из подмосковных торговых центров обвалилась крыша, и в больницу прибывают все новые и новые пострадавшие.

4-й сезон, 15-я серия

Когда вышла: 2015 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.52

О чем серия: новогодний эпизод «Склифосовского»

Наступает 31 декабря. Сотрудники Склифа надеются, что смогут провести праздничную ночь за пределами больницы, но у судьбы, естественно, другие планы.

Брагин и Марина хотят встретить Новый год вдвоем, но их в их планы вмешивается Вероника и ее мать Шура (Янина Романова). Незваные гости приходят в квартиру Нарочинской и, как всегда, ведут себя довольно специфически: в итоге Шурку приходится везти в больницу, не дожидаясь боя курантов.

Завотделением Ирина Павлова тоже не может спокойно встретить Новый год. Ее навещает подвыпивший бывший муж. Павлова не собирается терпеть выходки пьяного мужчины и уходит из собственной квартиры. На улице она встречает парня, который неудачно взорвал петарду — молодого человека нужно срочно отвезти в Склиф.

5-й сезон, 9-я серия

Когда вышла: 2017 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.53

О чем серия: сотрудники Склифа борются за жизнь Салама

Салам спасает девушку, на которую падает рекламный щит — хирург отталкивает ее и сам попадает под удар. Раненого Салама доставляют в НИИ Склифосовского. Над его спасением бьются лучшие врачи, но полученные травмы несовместимы с жизнью. Раздавленный горем Костя не может простить себя за то, недавно наговорил лучшему другу лишнего.

В Склиф поступает пациентка, которая находится в критическом состоянии из-за передозировки наркотиками. Врачи выясняют, что женщина употребила запрещенные вещества случайно, при попытке перевезти их в собственном желудке.

Санитар Дмитрий (Олег Чернов), который не так давно устроился на работу в НИИ, продолжает ухаживать за Ириной Павловой.

6-й сезон, 15-я серия

Когда вышла: 2018 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.6

О чем серия: мать Кристины Ханиной узнает о ее отношениях с Никитой, Нина Дубровская рассказывает Марине свой секрет

Брагин уезжает по делам, а оставшаяся в одиночестве беременная Марина занимается важным делом — изучает модели колясок. Главной советчицей Марины становится сотрудница Склифа Нина Дубровская. Нина уговаривает женщину как можно скорее заключить контракт с роддомом. В какой-то момент Марина замечает, что подругу что-то тяготит. Дубровская признается, что с ней и, правда, происходит кое-что важное.

Анестезиолог Анна Ханина (Евгения Лютая) возвращается домой и видит свою дочь Кристину (Екатерина Воронина) в объятиях Никиты Куликова. Женщину не радует потенциальный союз двух молодых людей — Анна уверена, что ее Кристина достойна большего.

7-й сезон, 6-я серия

Когда вышла: 2019 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.5

О чем серия: Марина налаживает отношения с Тамарой, а Брагин отправляется на стажировку

Павлова отправляет Брагина на стажировку на базу МЧС. Компанию ему составляет новый ординатор Толик Алеников (Илья Рогов) — сын влиятельного чиновника, который пришел в Склиф в начале седьмого сезона. Коллеги отправляются во Владимирскую область, и их автобус глохнет прямо посередине дороги.

Марина продолжает попытки наладить отношения с дочерью Брагина и его бывшей возлюбленной Эммой (Лаура Кеосаян). Своенравная Тамара (Вероника Волоха) хочет вернуться к своему дедушке, а мачеха кажется ей абсолютно чужим человеком.

7-й сезон, 8-я серия

Когда вышла: 2019 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.51

О чем серия: Кристина получает необычное предложение от Ольги, а Хромов соглашается помочь Милане

Анна Ханина приводит Кристину на обследование в клинику. Однако вскоре старшую Ханину вызывают на работу, и та вынужденно оставляет свою дочь. В это время Кристина получает сообщение от Ольги Куликовой (Евгения Дмитриева) — мачехи Никиты. Ольга делает беременной девушке весьма необычное предложение.

Новенькая медсестра Милана (Маша Дунаевская) обращается к Ивану Хромову с просьбой о помощи — ей нужно подготовиться к вступительным в медицинский. Хромов удивлен, что девушка обратилась именно к нему, но не отказывает Милане — в противном случае медсестра попросит о помощи Костю.

8-й сезон, 1-я серия

Когда вышла: 2021 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.57

О чем серия: сотрудники Склифа пытаются справиться с уходом Толика, а Марина ищет способы спасти Брагина

В конце предыдущего сезона произошло непоправимое — уставший от непонимания окружающих Толик лишил себя жизни. Это сильно изменило привычную рутину сотрудников НИИ. В новых сериях Павлову обвиняют в халатности и отстраняют от должности завотделением до тех пор, пока не закончится служебное расследование.

Марина, узнавшая о том, что у Брагина рак мозга, вступает в борьбу за жизнь любимого. Она надеется, что помочь Олегу сможет ее бывший однокурсник Вячеслав Мартынов (Сергей Пиотровский).

В больнице появляются два новых ординатора — Василиса (Галина Безрук) и Николай (Филипп Горенштейн).

8-й сезон, 9-я серия

Когда вышла: 2021 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.49

О чем серия: Брагин решает сменить сферу деятельности

Брагин встречает своего давнего товарища Стаса (Александр Гришин), который работает в медицине катастроф. Олег понимает, что экстремальная работа поможет ему по-новому взглянуть на жизнь, и предлагает Стасу свою помощь. Врачи отправляются на место происшествия — людям, пострадавшим при обрушении крыши, необходима помощь Брагина.

Новый завотделением Геннадий Кривицкий (Андрей Ильин) просит Ирину Павлову о помощи, но та отвечает мужчине отказом. Она не привыкла выполнять работу за других людей — тем более за тех, кто отбирает ее должность.

10-й сезон, 1-я серия

Когда вышла: 2023 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.39

О чем серия: новые врачи-хирурги пытаются спасти Ирину Павлову

Юбилейный десятый сезон «Склифосовского» начинается с по-настоящему напряженного момента. В конце девятого сезона Ирина Павлова стала жертвой ужасного ДТП. Женщину доставили в НИИ Склифосовского в критическом состоянии.

Нина хотела дозвониться до Брагина, но у нее ничего не вышло — в это время Олег пытался поставить точку в отношениях со своей бывшей начальницей Тамарой Сперанской (Мария Порошина).

В итоге спасать Павлову пришлось врачам, работающим во вторую смену — хирургам Андрею Волошину (Дмитрий Ульянов), Майе Захаровой (Марианна Васильева) и молодому ординатору Эльчину Саралаеву (Алексей Тахаров). Обсуждая план операции, врачи серьезно поссорились.

12-й сезон, 16-я серия

Когда вышла: 2024 год

Рейтинг серии на MyShows: 4.23

О чем серия: преступники берут в заложники Марину и детей Брагина

Одна из самых интересных серий с наибольшей интригой. Пойдет ли Брагин на условия бандитов ради спасения семьи?

Пока Олег занимался лечением влиятельного олигарха, в его дом ворвались неизвестные. Бандиты взяли в заложники Марину и их с Олегом детей и поставили гениальному хирургу условие: его семья не пострадает, если Брагин совершит преступление.

Чтобы спасти близких, Олег должен ввести одному и своих пациентов некое вещество, которое ему передали злоумышленники. Брагин не понимает, как поступить — он боится потерять свою семью, но не может отнять жизнь у невинного человека.