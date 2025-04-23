Что известно о втором сезоне «Кибердеревни»

В 2025 году выйдет продолжение фантастического комедийного сериала «Кибердеревня». Первый сезон проекта, который показали в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2023 году, оказался хитом — его посмотрели 4,5 миллиона человек. Что ожидает зрителей во второй части сериала, кто из актеров вернется к своим ролям и о чем будет продолжение — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Главное о сериале

Сериал «Кибердеревня» вырос из вирусных видео Сергея Васильева — художника компьютерной графики. В 2020 году он выпустил на YouTube-канале Birchpunk («Березовый панк») мокьюментари-короткометражку «Русская кибердеревня». В ней на узнаваемой постсоветской ферме работали роботы, «буханка» летала на реактивной тяге, корабль пришельцев разобрали на металлолом, а в теплицах росли фрактальные огурцы.

В итоге вселенная обзавелась полноценной сериальной историей. Первый сезон «Кибердеревни» вышел на «Кинопоиске» в 2023 году, а в ноябре 2024-го стартовали съемки второго.

Дата выхода

Ожидается, что второй сезон «Кибердеревни» выйдет осенью 2025 года — то есть примерно через год после начала съемок. Так же было и с первым сезоном: снимать его начали в 2022 году, а на экраны шоу вышло осенью 2023-го.

Второй сезон «Кибердеревни» должен выйти осенью 2025 года

О графике выхода серий второго сезона пока не сообщалось. Эпизоды первой главы публиковали раз в семь дней: 23 сентября вышли эпизоды 1 и 2, 30 сентября — эпизоды 3 и 4, а следующие серии выходили по одной в неделю. Возможно, такого же расписания создатели будут придерживаться и на этот раз.

Трейлера 2-го сезона «Кибердеревни» тоже пока нет.

Сюжет

Первый сезон

2100 год. Фермер Николай Кулибин (герой Сергея Чихачева, был главным персонажем в роликах Birchpunk), которого изгнали из корпорации «Ижевск Дайнемикс», основанной им совместно с другом Константином Барагозиным (Григорий Скряпкин), живет на Марсе. По хозяйству ему помогают роботы-андроиды, а на каждую корову нанесен собственный QR-код — все эти детали перекочевали в сериал из короткометражек.

С Николаем живут жена Надя (Ольга Жевакина) и дочери Марина (Влада Лукина) и Люда (Маргарита Силаева). Марине сельская жизнь не по душе, а вот Люда увлечена ремонтом роботов и изобретением новых технологий — деревенская эстетика ее мало смущает.

Однажды на Марс прилетает Барагозин: его компания в последнее время терпит убытки, и на Красной планете он намерен заняться добычей недоступния — редкого минерала. Ферма Барагозину мешает, и бизнесмен решает отобрать у Коли участок. Но во время их перепалки случайно срабатывает устройство переселения разума, и предприниматель меняется сознанием с маленьким роботом Робогозиным.

Сотрудники «Ижевск Дайнамикс» о переселении ничего не знают и потому увозят с собой и тело Барагозина, и устройство для переноса сознания. А оставшийся на марсианской ферме предприниматель убеждает бывшего друга помочь ему вернуть тело — в обмен обещает, что оставит семью и хозяйство Николая в покое.

Тогда Кулибин и Робогозин отправляются в путешествие по планетам Солнечной системы (и не только), мироустройство которых пародирует российские реалии.

В одной из серий герои попадают на Плутон — планету-фабрику, где расположены многочисленные промышленные и шахтерские городки. Планета практически выработана, а ее жители ненавидят роботов и Барагозина. На Сатурне, а точнее на его кольцах, по сюжету располагается огромный всепланетный рынок, на котором торгуют всем подряд (буквально). Сцены на Сатурне ожидаемо снимали на рынке «Садовод» в Москве. События еще одной серии разворачиваются на планете Церера. Когда-то давно на нее наложили санкции, и на оказавшейся в межпланетной изоляции планете воцарился традиционной уклад. К тому же церерцы уверены, что мир им завидует и боится их: ведь посреди Церерска стоит огромная ракета.

Пока Робогозин с Кулибиным путешествуют автостопом по галактике, заместитель Барагозина Павел Красносельцев пытается управлять «Ижевск Дайнамикс». Павлом манипулирует его жена-голограмма Галя — именно благодаря ее уловкам Красносельцеву удается в итоге возглавить корпорацию.

Чем закончился первый сезон?

В конце концов Николай и Робогозин похищают тело Барагозина и устройство для переселения разума — чтобы воссоединить сознание и физическую оболочку инженера. В последний момент телом завладевает Галя и захватывает власть в «Ижевск Дайнамикс».

Второй сезон

Что конкретно покажут в продолжении, пока не сообщалось. Галя стала могущественной как никогда, Николай оказывается в камере, а Барагозина везут на утилизацию. Так что во втором сезоне Коле и Робогозину как минимум предстоит организовать побег из космической тюрьмы и понять, как победить Галю.

Однако точно известно, что в новом сезоне герои вновь вернутся на Цереру, где к прежней картине «лубочной Руси» добавятся еще и современные детали — импортозамещение и замедление нейронета. Кстати, именно серия про Церерск в первом сезоне вызвала противоречивые отзывы, создателей даже обвиняли в клевете.

«Если бы мы показали Церерск мрачным черно-белым местом, то, наверное, можно было бы обвинять нас в злости. Но в нашем прочтении Церерск — сказочная планета, вдохновленная полотнами Кустодиева и русским фольклором», — Сергей Васильев, режиссер «Кибердеревни».

В продолжении «Кибердеревни» спокойную жизнь в Церерске сотрясет появление на планете трещины — из-за нее жители разделятся на два лагеря: одни будут утверждать, что трещина погубит Цереру, другие будут уверены, что ничего страшного в трещине нет.

«Трещина — аллегория раскола в социуме, и неважно, по какой причине он произошел», — объясняет Сергей Васильев.

Производство

За производство и первого, и второго сезонов «Кибердеревни» отвечает «Плюс Студия» — продюсерский центр «Кинопоиска», который занимается оригинальными проектами сервиса. Также над сериалом работает компания «Место силы» продюсеров и шоураннеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова («Эпидемия», «Капитан Волконогов бежал»). С Федоровичем и Никишовым Васильев работал над несколькими проектами еще до «Кибердеревни» — как художник по визуальным эффектам. А после выхода короткометражки на его канале продюсеры предложили Васильеву развернуть полноценный сериал.

«В «Кибердеревне» мы создаем мир, смешивая нашу национальную органику и высокие технологии, комедию и научную фантастику, космос и сельское хозяйство. Это как если бы в одном сценарии сошлись «Любовь и голуби» и «Звездные войны», — Валерий Федорович и Евгений Никишов, продюсеры.

Сам Сергей Васильев вернется в режиссерское кресло и во втором сезоне.

Интересно, что съемки сериала — в основном натурные. Постапокалиптический Плутон Ярославлем, а сцены деревенской жизни — в селе Кисьва Рязанской области. В продолжении создатели скорее всего от этой традиции не отступят: зрителям обещают «еще не виданные в сериале планеты Солнечной системы».

Актеры

Ожидается, что во втором сезоне на экраны вернутся актеры из первой части «Кибердеревни».

Сергей Чихачев — Николай Кулибин. Фермер, организовал свое хозяйство на Марсе. Служил в морской пехоте, в память о службе носит тельняшку. Вместе с другом Константином Барагозиным основал «Ижевск Дайнемикс», но Константин выгнал приятеля из бизнеса. В первом сезоне помогал Барагозину, переселенному в робота, вернуться в свое тело.

Григорий Скряпкин — Константин Барагозин. Бывший друг Коли, бизнесмен, глава крупной технологической корпорации «Ижевск Дайнемикс». Хочет построить на месте фермы Кулибина завод. После того как его сознание переносится в робота, вместе с Николаем пытается вернуть свое тело и контроль над компанией.

Артем Семакин — Павел Красносельцев. Заместитель Барагозина, на время его отсутствия занимает должность главы компании. Женат на голограмме Гале.

Елена Махова — Галя, жена Павла Красносельцева. Голограмма, произведенная в Иваново. Манипулирует мужем, чтобы тот сместил Барагозина и возглавил «Ижевск Дайнемикс».

Ольга Жевакина — Надя, жена Николая.

Влада Лукина — Марина, старшая дочь Николая и Нади.

Маргарита Силаева — Люда, младшая дочь Николая и Нади, юный технический гений.

Кстати, робота, в которого переместилось сознание Барагозина, и в первом, и во втором сезоне играет реальный человек — Сергей Авдеев. Его рост 120 сантиметров: сделать Робогозина невысоким решили, чтобы персонаж выглядел мило. Озвучивал его артист Сергей Бурунов.