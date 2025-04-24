Рецензия на сериал «Андор»

На Disney+ вышли сразу три новых серии «Андора» — пожалуй, лучшего сериала по вселенной «Звездных войн», пару лет назад ставшего глобальным хитом. О том, оправдывает ли запредельные ожидания второй сезон приключений вояки-революционера в исполнении Диего Луны, рассказывает «Лента.ру».

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Оригинальное название: Andor.

Andor. Жанр: фантастика, приключенческий боевик, драма, триллер.

фантастика, приключенческий боевик, драма, триллер. Шоураннер: Тони Гилрой.

Тони Гилрой. Сколько серий: 24 (2 сезона).

24 (2 сезона). Длительность одной серии: 40-55 минут.

40-55 минут. Когда вышла самая первая серия: 2022 год.

2022 год. Где смотреть: стриминговый сервис Disney+.

стриминговый сервис Disney+. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.4.

8.1 и 8.4. В ролях: Диего Луна, Адриа Архона, Алан Тьюдик, Стеллан Скарсгард и другие.

Добро пожаловать на планету Горман, родину удивительно производительных пауков-шелкопрядов, центр производства самых качественных тканей во всей Галактике, а еще — кладезь редчайшего минерала калькита, энергоемкого и дорогостоящего топлива. Запасов калькита на Гормане достаточно для того, чтобы поднять с колен какую-нибудь галактическую империю. Разумеется, Империя уже готовится нанести первичный удар. В обстановке строжайшей секретности ее правитель собирает фокус-группу, в которую входят аппаратчики Партагас (Антон Лессер) и Дедра (Дениз Гоф). Им предстоит найти казус белли и разработать план наиболее эффективного выкачивания калькита из недр Гормана — эффективного в том числе и в том, что касается репутации власти. Задание не из простых, ведь доподлинно известно, что изъятия ресурса планета не переживет.

А что тем временем делает Сопротивление?

Конечно, пожирает себя изнутри! По крайней мере, именно этим занят потрепанный перестрелками отряд повстанцев, который захватил в плен Кассиана Андора (Диего Луна), приняв его за имперского летчика-испытателя. Потеряв командиров, подпольщики наставляют пушки уже друг на друга. То, что своей междоусобицей они мешают Андору перегнать в руки соратников новую модель имперского истребителя, их не сильно волнует. Самому же подпольщику-революционеру во что бы то ни стало нужно добраться до аграрной планеты Мина-Рау, где его ожидает возлюбленная Бикс (Адриа Архона) с командой повстанцев. Перед ними нависает опасность в виде имперского иммиграционного патруля, который прочесывает пажить на предмет безвизовых нелегалов.

География второго сезона «Андора» настолько же обширна, насколько объемен ансамбль действующих лиц. Примечательно, что заглавному герою в первых трех эпизодах отведена роль фоновая, а на передний план выступают второстепенные персонажи из первого сезона. Это, впрочем, кажется единственно верным решением, поскольку судьба именно Кассиана не является секретом (по крайней мере для тех, кто помнит события фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории»). Да и потом, путь Андора от беспринципного контрабандиста до идейного радикала, каким он предстает в полнометражной ленте, уже был полноценно выведен в первом сезоне.

В новых сериях вырисовываются сразу несколько основных сюжетных линий.

Еще одна посвящена свадьбе детей августейших особ на планете Чандрила — вокруг торжества разворачивается полноценный шпионский триллер с участием Стеллана Скарсгарда и Женевьев О’Райли. Присутствуют и совсем необязательные ответвления вроде сценок семейного быта Дедры и Сирила (Кайл Соллер), еще одного персонажа из первого сезона. Все это сообщает только об одном — Disney сделал на второй сезон «Андора» максимальную ставку, превратив его в многослойную и массивную эпопею с огромным количеством действующих лиц.

Уже по трем первым сериям (а это лишь четверть всего сезона) можно с уверенностью утверждать, что шоураннер Тони Гилрой остается верен психологическому реализму предыдущего сезона. Тщательно прорисована здесь психология всех героев — будь то голодных и брошенных на произвол судьбы повстанцев, самоуверенной имперской полиции или страдающих под гнетом диктатуры фермеров. Продолжает приобретать новые грани и сама Империя. Если в первых работах Джорджа Лукаса она черпала свою эстетику у нацистской Германии, то Гилрой действует куда смелее и оригинальнее, проводя параллели то с Британской империей (на это однозначно намекают акцент и педантичность некоторых функционеров при власти), то даже с трамповскими Соединенными Штатами и их очередной антимиграционной войной.

Тот факт, что «Андор» существует как явление, все еще можно считать чудом.

В то время как Disney метит своими самыми дорогостоящими проектами в массовую аудиторию, клепая беззубые аттракционы вроде «Асоки» и «Опорной команды», сериал, в котором фигурируют облавы на мигрантов и сцены попыток изнасилования, выглядит чем-то совершенно невероятным. Антиавторитарный же месседж сегодня присущ чуть ли не каждому заслуживающему внимания сай-фаю — вспомнить хотя бы «Дюну», «Основание» или даже «Фуриосу». Все эти работы, безусловно, пытаются донести до нас нечто очень важное, и все мы, конечно, внимаем пристально.

Впрочем, судить о том, получился ли второй сезон «Андора», еще рано. Гилрой, с одной стороны, заявил, что на волне успеха предыдущих серий Disney позволил ему еще больший уровень творческой свободы. Вместе с тем, корпорация, по слухам, потратила на продолжение «Андора» сумасшедшие 650 миллионов долларов (для сравнения, это больше, чем стоили полнометражные «Скайуокер. Восход», «Последний джедай» и «Пробуждение силы») — а когда вокруг творческого проекта вращаются суммы столь гаргантюанские, трудно поверить в полное отсутствие продюсерского контроля. Только если увидеть финальный результат собственными глазами.

Второй сезон сериала «Андор» (Andor) выходит на платформе Disney+.