Стал известен актерский состав фильма The Invite

По данным издания Variety, Сет Роген, Пенелопа Крус и Эдвард Нортон получили роли в новой комедии актрисы и режиссёра Оливии Уайлд, известной по ленте «Образование» и сериалу «Одинокие сердца».

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Картина выйдет под названием The Invite. Как стало известно, фильм будет ремейком испанского фильма «Соседи сверху». Сюжет ленты расскажет о паре, которая приглашает соседей к себе домой, чтобы вновь разжечь свои чувства. Для этого они приглашают домой шумных соседей, обсуждение жизни которых их и объединяет.

Кроме того, в ленте вместе с Рогеном, Крус и Нортоном, одну из ролей исполнит сама Уайлд. Съёмки ленты уже стартовали в Лос-Анджелесе. Даты премьеры пока нет.