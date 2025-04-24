Каким фильмом закроют 47-й ММКФ

Лауреатов 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) назовут в четверг на церемонии закрытия смотра. Закроет кинофестиваль аргентинский фильм "Кем бы мы хотели быть" в режиссуре Алехандро Агрести.

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В 2025 году на киносмотре были представлены фильмы из 50 стран, всего в программах участвовали 200 фильмов. В рамках фестиваля лучшим молодым кинематографистам вручили премию "Аванс": ее удостоились сыгравшая в "Пророке" главную женскую роль Алена Долголенко и исполнивший главную мужскую роль в "Списках не значился" Владислав Миллер.

Московский международный кинофестиваль открылся 17 апреля показом ленты "В списках не значился" режиссера Сергея Коротаева по одноименной повести Бориса Васильева. В широкий прокат в России, Белоруссии и Казахстане картина выйдет 1 мая.

В программу основного конкурса вошли 12 фильмов, среди них три российских: "Планета" Михаила Архипова, "Семейное счастье" в режиссуре Стаси Толстой и "Двое в одной жизни, не считая собаки", снятый Андреем Зайцевым. Жюри возглавил испанский продюсер и режиссер Луис Миньярро.

В рамках смотра зрители смогли увидеть киноленты "Воздушный змей" Алессандро Тонды (Италия, Бельгия), "Время жатвы" Анвара и Эмира Хассанпуров (США, Турция), "День цветения хлопка" Щин Ген Су (Республика Корея), "Для твоего же блага" Акселя Монсу (Аргентина), "Дом в огне" Дани де ла Ордена (Испания), "Мудрость кита" Ондера Шенгюла (Турция), "Нестандартное мышление" Мариано Хьютера (Аргентина), "Там, за мачтой" Мохаммада Нуруззамана (Бангладеш, Нидерланды, Германия) и "Элизиум" Прадипа Курбы (Индия).

В конкурсе "Русские премьеры" представили семь фильмов. В программу вошли "Мужу привет" режиссера Антона Маслова, "Почтарь" Андрея Разенкова, "Бесконечный апрель" Антона Бутакова, "Волки" Михаила Кулунакова, "Легенды наших предков" Ивана Соснина, "Самозванцы" Марии Рейзен и "Туда" в режиссуре Ивана Петухова.

О призах

Главный приз фестиваля - "Золотой Святой Георгий". Он присуждается лучшему фильму конкурсной программы и лауреату, внесшему вклад в мировой кинематограф. Лауреаты в семи номинациях награждаются "Серебряными Святыми Георгиями". Кроме того, на фестивале вручают почетный приз имени Константина Станиславского "Верю", награду выдающимся мастерам актерского искусства, учрежденную на ММКФ в 1999 году.

В 2025 году почетный приз имени Константина Станиславского вручили председателю Союза театральных деятелей РФ, народному артисту РФ Владимиру Машкову. В предыдущие годы премии удостаивались Джек Николсон, Мерил Стрип, Фанни Ардан, Жерар Депардье, Олег Янковский, Катрин Денев, Сергей Никоненко, Константин Хабенский, Ирина Купченко и другие артисты.

О фестивале

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков.

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