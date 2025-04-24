Эксперт сообщил, когда в РФ вернется голливудское кино

От одного до трех лет может потребоваться для возвращения голливудского кино в российские кинотеатры. Об этом сообщил глава крупнейшей объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей Васясин в интервью РБК.

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«Скорее всего, поначалу вернутся не полноценными представительствами, а путем дистрибуции отдельных фильмов. И у прокатчиков начнется борьба за новинки. <...> Потребуется от одного до трех лет», — сообщил Васясин изданию.

Он подчеркнул, что в данном случае важна позиция государства и условия возврата фильмов на российские экраны. Васясин также указал, что возвращение голливудского кино не должно противоречить нормам государства и нести ущерб индустрии.