Стало известно, когда выйдет черная комедия Honey Don’t!

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что чёрная комедия Honey Don’t! с Маргарет Куэлли, Крисом Эвансом и Обри Плаза выйдет в прокат 22 августа.

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Сюжетные детали не разглашаются, однако изданию удалось выяснить, что лента будет выполнена в духе комедии «Красотки в бегах». Какие-то дополнительные подробности истории скрываются и будут объявлены позже.

Режиссёром ленты выступит Итан Коэн, известный постановщик и сценарист. За сюжет картины будет отвечать жена Коэна, Триш Кук. Эванс известен по роли Капитана Америка, Куэлли играла в Death Stranding от Кодзимы, а Обри Плаза исполняла роли в шоу «Парки и зоны отдыха» и «Легион».