Раскрыто название мультсериала по сериалу «Очень странные дела»

Уже давно известно, что Netflix работает над анимационным сериалом по «Очень странным делам». Наконец-то стали появляться хоть какие-то детали. Раскрыли даже название шоу — Stranger Things: Tales From '85.

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Над шоу работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons, проекту «Фанбой и Чам Чам» или недавнему Glitch Techs на Netflix.

Другие подробности пока не сообщаются, но создатели франшизы братья Даффер уже заявили, что проект станет осуществлением их давней мечты, поскольку они давно хотели создать нечто похожее на мультсериалы, которые сами смотрели в детстве.

Пятый и финальный сезон «Очень странных дел», кстати, выйдет этим летом.