Михаил Галустян рассказал, каким будет фильм «Артек. Сквозь столетия»

Сегодня представлен постер приключенческого фильма "Артек. Сквозь столетия" - сиквела полюбившейся зрителям картины "Артек. Большое путешествие". Новая история приурочена к 100-летию легендарного детского лагеря.

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Премьера фильма состоится 12 июня 2025 года в День России, тогда же он выйдет в прокат. По сюжету Митя Неверовский - потомок прославленного генерал-лейтенанта, но сам далёк от семейных ценностей. Родители отправляют его в "Артек", где ему скучно, однако мечта выступить на "Артек-Арене" подогревает интерес. Неожиданно юный рэпер вместе с вожатым Птичкиным попадают в прошлое - сначала в 1925 год, а затем и в 1812-й. Ошибки, которые они оставляют за собой, могут изменить ход истории и стереть настоящее. Сумеют ли Митя и Птичкин всё исправить, вернуться домой и отметить 100-летие "Артека"?

Режиссёры Армен Ананикян и Карен Захаров. В фильме снимались: Роман Постовалов, Виталий Гогунский, Михаил Галустян, Дмитрий Миллер, а также Ольга Красько, Аля Майер, Илья Носков, Сергей Степанченко, Сергей Баталов, Евгений Михеев и другие. К актерам присоединились более 3000 настоящих артековцев со всей страны.

Михаил Галустян, актер и продюсер: