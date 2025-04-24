Что известно о фильме «Синтетика»

Начались съемки полнометражного художественного фильма "Синтетика", режиссера Алекса Некто. История основана на реальных событиях - дело недавно громко прозвучало.

© Российская Газета

По сюжету звезда дубляжа, Алена (Анна Егоян), внезапно обнаруживает, что ее голос украден разработчиками нейросети известного банка. Теперь его можно услышать везде - от объявлений в аэропорту до компьютерных игр. Алена в компании своего молодого человека (Никита Ковтунов), юриста-неудачника (Михаил Тарабукин), журналистки со склонностью к аферизму (Ольга Смирнова) - вступает в борьбу за право на свой голос.

Министерство культуры поддерживает картину.

В ролях: Анна Егоян (первая главная роль актрисы), Никита Ковтунов, Михаил Тарабукин, Ольга Смирнова, Дмитрий Дюжев, Александр Лазарев-младший, Павел Баршак и другие.

Дарья Храмцова и Анастасия Перова, продюсеры проекта, подчеркивают:

«‎Для нас "Синтетика" - это история о вневременной ценности человеческих отношений на фоне пластиковых идей, смыслов, синтезированного искусства. Основная идея нашего проекта - в том, чтобы противопоставить "живое" и "искусственное", и наглядно оставить выбор за зрителем».

Актриса Анна Егоян говорит:

«‎Сейчас мы живем в мире, где с каждым днем появляется что-то новое, научно-технический прогресс ускоряет свой темп. На замену старому и привычному приходят вспомогательные ресурсы, которые могут как помочь, так и навредить человеку. Картина раскрывает проблему искусственного интеллекта, который активно внедряется в нашу жизнь и в любой момент может сыграть злую шутку. Это про вечную борьбу между системой и человеком, которая не теряет своей актуальности».

Актер Михаил Тарабукин отмечает: